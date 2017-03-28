Артисты «Астана Опера» получили первую национальную премию «Сахнагер-2017»
28 марта 2017, 14:54
Премия присуждается за творческие достижения в области театрального искусства.
Ведущие солисты «Астана Опера» - Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина и лауреат многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан стали лауреатами Национальной премии «Сахнагер-2017». Церемония награждения прошла в Международный день театра при поддержке Министерства культуры и спорта Казахстана, передает пресс-служба театра.
Казахстанская Национальная театральная премия «Сахнагер» учреждена Ассоциацией театров Казахстана в 2017 году при поддержке АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Дина Хамзина получила награду «Лучший оперный солист», Бахтияр Адамжан стал «Лучшим артистом балета». Премия «Сахнагер» присуждается за творческие достижения в области театрального искусства.
- Это очень важный день не только для нас, артистов, но и для всех казахстанцев. Развитие театрального искусства плодотворно сказывается на формировании культуры в нашей республике. Например, с появлением театра «Астана Опера» культурная жизнь столицы поменяла свое лицо: люди стали проявлять большой интерес к музыкальным жанрам – опере и балету. Высокое искусство развивает, обогащает и, наконец, питает душу человека. Современная реальность такова – люди все больше отдают предпочтение «виртуальному миру», Интернет-коммуникациям. Нам очень важно сохранить «живое» искусство. Появление национальной премии «Сахнагер-2017» говорит о том, что театральные традиции укрепляются, они поддерживаются на самом высоком уровне – государственном, это важный вклад в развитие духовно-культурной жизни страны. Мы благодарны организаторам за столь почетные награды, - подчеркнули артисты.
Напомним, что церемония состоялась в Центральном концертном зале «Казахстан» с участием представителей театрального сообщества Казахстана. Национальная премия содействует сохранению и укреплению театральных традиций. «Ассоциация театров Казахстана» основана в 2016 году. Ее президентом избран выдающийся актер театра и кино Народный артист СССР и Казахстана, Лауреат Государственных премий, кавалер ордена «М. Ломоносов» Российской Федерации, кавалер орденов «ОТАН» и «Достық» Асанали Ашимов.
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