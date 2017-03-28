В Алматы 75-летний пилот первого класса продолжает отстаивать свои права в суде

В Бостандыкском районном суде продолжается рассмотрение иска 75-летнего Дмитрия Ванякина к фитнес-клубу Fidelity (

ТОО «Спорт Эстейтс Менеджмент»),





На очередном судебном заседании представитель ответчика Стамкулов озвучил позицию ТОО «Спорт Эстейтс Менеджмент», исходя из которой можно прийти к выводу, что предмета спора, как такового, и не было. Однако и у судьи и у стороны истца возникли вопросы относительно данной позиции.





Напомним , Дмитрий Ванякин подал иск в суд на ТОО после того, как летом 2016 клуб в одностороннем порядке внес изменения в правила посещения, согласно которым лица, достигшие 75-летнего возраста, обязаны посещать клуб только в сопровождении близкого человека или законного представителя.





- В случае, если я отказываюсь посещать клуб с сопровождающим лицом, мне необходимо представить подписанное мной и заверенное у нотариуса заявление от члена клуба, а моим близким родственникам – подписанное и также заверенное у нотариуса заявление от близких родственников и законных представителей. Меня возмутило такое требование, и я отказался соблюдать правила в этой части. После этого представители клуба обратились ко мне с просьбой урегулировать данную ситуацию, предложили вернуть деньги за неиспользованное время услуг, но я отказался. К сожалению, разрешить конфликт мирно у нас не получилось, т.к. клуб настаивал на сопровождающем лице, - рассказывал ранее Дмитрий Ванякин.





Теперь же в суде выясняется следующее.





- Согласно электронной системе посещения, каких-либо препятствий для посещения клуба Ванякину Дмитрию Ивановичу не было. Наше письмо, которое мы отправили 9 июня, это было письмо - просьба пересмотреть практику и переосмыслить посещение клуба. У нас 99%, все лица такого возраста, клиенты клуба, которые получили такое письмо, они все равно стали продолжать ходить в клуб, - сказал представитель клуба Fidelity в суде.





- Сам приказ, который был издан генеральным директором, он четко говорит, что внести изменения в правила, и для новых членов клуба, которые будут посещать, и с которыми будет заключаться новый контракт при условии наличия сопровождающего лица. В этом приказе ни одного слова не сказано, чтобы расторгать контракты с существующими пожилыми клиентами. Из-за этого и возник спор... ...Наш приказ, который генеральный директор издал, он не касается нашего случая, он касается контрактов, которые будут заключаться уже с новыми членами клуба, на действующих он не распространяется, - сказал Стамкулов.





То есть в суде озвучена версия, что новые требования посещения клуба обязательны только для новых клиентов.





В ответ на это заявление судья Раушан Турсынбаева зачитала, что в приказе от 27 июля 2016 года руководитель клубов Fidelity именно приказывает (а не в рекомендательном характере), внести изменения в правила посещения клуба:





- Пункт 2.13. Для членов клуба старше 75 лет требуется сопровождение уполномоченного лица во время каждого визита в клуб. И далее отделу продаж дается приказ разместить изменения в правила посещения на веб-сайт Fidelity, незамедлительно информировать членов клуба, которых касаются изменения в правилах посещения клуба, о новых требованиях, и в случае отказа в выполнении или несоблюдении правил возвращать членам клуба сумму за неиспользованные дни, либо предоставить возможность переоформить контракт на третьих лиц... ...В этом приказе нигде не указано о том, что данные изменения касаются только тех контрактов, которые будут заключены в будущем. Чем вы можете подтвердить тот факт, что после размещения на веб-сайте изменений, внесенных в правила, эти изменения не касаются того же Ваниякина, с которым контракт был заключен ранее?, - поинтересовалась у представителя Fidelity Судья.





В суде также выяснилось, что после внесения изменений в правила посещения клуба, клубные карты людей, попадающих возрастом под новые требования, были заморожены на 90 дней. Как пояснили представители Fidelity , это было сделано для того, чтобы у клиента, пожелавшего исполнить новые требования правил, было время на предоставление документов, на поиски сопровождающего лица, без потери дней посещения. При этом, тот же Дмитрий Ванякин, который не согласился с новыми требованиями, и не собирался искать сопровождающих, собирать документы, не обращался в клуб с просьбой заморозить его карту. Это было сделано в одностороннем порядке.





- Зачем замораживали, если он вас не просил? Вы же только что сказали, что это изменение не касалось тех абонентов, которые ранее заключили договор. А Ванякин заключил ранее, - отметила при этом судья.





По словам представителя Ванякина Максима Батурина, истцу, как и другим потребителям, было предложено подписать предоставленные заявления, и продолжать ходить без сопровождающих до окончания срока действия контракта. И на этом этапе Ванякин проконсультировался с юристами, которые пояснили, что если он подпишет эти документы, то после окончания срока действия контракта и при заключении нового, ему сразу вменят новые требования, внесенные в правила. И, если он откажется их исполнять, ответчик будет вправе не заключать контракт. Именно из-за этого Ванякин и подал в суд на Fidelity, считая новые правила и действия клуба незаконными, и ущемляющими права человека.





Далее представитель Ванякина отметил, что нет ни документального, ни юридического подтверждения тому, что Ванякин после изменения в правилах мог беспрепятственно посещать клуб без сопровождающего лица. Это также противоречило бы официальному приказу, о котором говорилось выше





Судебный спор подходит к завершению. На следующем заседании должны состояться прения, после чего суд огласит свое решение по данному делу.





Ирина Капитанова