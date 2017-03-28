Семья из Актау винит врачей в смерти четырехлетнего ребенка

По мнению родителей, врачи детской инфекционной больницы не оказали ребенку должной медицинской помощи. В медицинском учреждении провели внутреннее расследование. Об этом рассказала Маржан Мухаметова, исполняющая обязанности заместителя главного врача Мангистауской инфекционной больницы, пишет региональное издание «Лада».

Четырехлетний Богдан скончался 23 марта в детской инфекционной больнице. Родные мальчика утверждают, что медики несколько раз осматривали ребенка, но не взяли у него ни одного анализа.

Андрей Емельянов, дядя четырехлетнего Богдана, рассказал, что 19 марта на теле ребенка появились высыпания и поднялась температура. Родители дали мальчику жаропонижающие препараты, температура тела нормализовалась. Ребенок был бодр и игрался.

- Через два дня, 21 марта, мы позвонили в «скорую» и сообщили, что у ребенка высыпания, как при ветрянке. Нам объяснили, что не приедут на вызов, потому что это инфекционное заболевание, и посоветовали обратиться к дежурному педиатру в Актаускую городскую поликлинику №2. Педиатра в поликлинике не оказалось и мы вызвали неотложку повторно. Приехала бригада. Врач, осмотрев ребенка, поставил диагноз «ветряная оспа», и уехал, - рассказывает Александра, мама мальчика.

Ночью, по словам Александры, температура у ребенка поднялась до 40,6 градусов. Никакие препараты, как рассказала мама, не помогали. Вызванная бригада Скорой помощи, по словам Александры, поставила ребенку укол и уехала, не дожидаясь результата.

- Даже после укола температура упала незначительно. Ребенок начал жаловаться на то, что болит ножка. Об этом врачам «скорой» мы тоже сообщили. Но никакого синяка, ссадины или припухлости не было. Врач «скорой» сказал, что боли вызваны высокой температурой, - рассказывает мама мальчика.

Утром 22 марта родные мальчика, по их словам, вызывали на дом педиатра.

- Педиатр подтвердила ветряную оспу, осмотрела ногу и сказала, что это ушиб. Мы сразу же позвонили в областную детскую больницу, чтобы снять рентген ноги. Нас не хотели принимать из-за ветрянки, но после долгих уговоров разрешили приехать и сделать снимок после 10 часов вечера. Мы так и сделали - повезли ребенка с температурой 39,7 сами. В заключении дежурный хирург поставил ему диагноз «рожистое воспаление» ноги, прописал антибиотики, мазь Вишневского и отправил домой. Никаких других анализов у ребенка не взяли и даже не выписали на них направления. Ни в «скорой», ни педиатр, ни хирург, - говорит мама мальчика.

В ночь на 23 марта, по рассказу мамы Богдана, ребенок начал мочиться кровью. Родные незамедлительно вызвали бригаду Скорой медицинской помощи.

- Нас доставили в детскую областную больницу. Там долго решали, куда определить ребенка. Приходили педиатр, хирург, опять осматривали Богдана. И опять-таки, только визуально, никаких анализов не взяли. В итоге, после долгих раздумий, в три часа ночи его определили в детскую инфекционную больницу. За всю ночь ни один врач не зашел в палату к ребенку. Я наблюдала, как у него леденеют руки, стекленеют глаза. Он практически перестал реагировать на внешние раздражители. Я ругалась и кричала, просила врачей сделать хоть что-нибудь, потому что мой ребенок умирает. Примерно в семь утра пришла медсестра брать первый анализ - кровь из пальца, но кровь уже не шла. Когда я спросила, почему ребенка не забираете и ничего не делаете, мне ответили, что реаниматологи решают, куда его определить: в реанимацию — в инфекционное отделение или перевести в хирургию. В итоге врачи забрали ребенка около восьми часов утра и унесли на руках, - рассказывает мама мальчика.

Из заключения врачей следует, что Богдан умер в 10:00 23 марта. О том, что сына больше нет, Александра, по ее словам, узнала только в 12:00. До этого, по словам женщины, она ходила по кабинетам - врачи собирали данные о рождении ребенка, прививках и так далее.

В первичном заключении медицинских экспертов сказано, что причиной смерти четырехлетнего Богдана стали интоксикация организма, сепсис и ветряная оспа.

В областной инфекционной больнице заявили, что по данному факту уже проводится расследование.

- По факту смерти ребенка у нас было внутреннее расследование, сейчас идет расследование на уровне областного управления здравоохранения и Комитета контроля качества медицинских услуг. Заключительную оценку действиям медиков можно будет давать только после получения результатов, - отметила Маржан Мухаметова, исполняющая обязанности заместителя главного врача областной инфекционной больницы.

Маржан Мухаметова. Фото Кадырбека Айдарулы