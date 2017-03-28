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Пропавшего индонезийца нашли в теле питона

28 марта 2017, 22:35

Вероятно, питон сначала задушил мужчину, а затем проглотил его.

Жители индонезийской деревни обнаружили своего односельчанина, который пропал без вести, в теле семиметрового питона, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Поиски 25-летнего Акбара Салубиро, который ушел собирать урожай пальмового масла и не вернулся, организовали его друзья и родственники.

Во дворе дома Салубиро они обнаружили огромного питона. Разрезав рептилии брюхо, жители деревни нашли своего пропавшего друга, который к этому моменту был уже мертв. Вероятно, питон сначала задушил мужчину, а затем проглотил его.

Сообщается, что люди слышали крики неподалеку от дома Салубиро за день до того, как его обнаружили мертвым.

Фото © Fotolia/ fantasy


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