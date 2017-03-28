Молодежная сборная Казахстана обыграла команду из Люксембурга

Молодежная сборная Казахстана в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 в группе 9 на выезде переиграла Люксембург — 2:1, пишет Sports.kz.

Уже на шестой минуте после подачи углового Даурен Мажитов придержал соперника, заработав пенальти, который точно реализовал Даурен Мажитов. Хозяева поля пытались закрепить преимущество и действовали активнее соперника, в одном из моментов попав в перекладину ворот Султана Бусурманова. Ближе к концовке тайма подопечным Владимира Никитенко удалась атака, пас в штрафную низом принял Александр Соколенко, сумев отправить мяч мимо вратаря.

На старте второй половины Дидар Жалмукан хорошо скатил мяч в центр штрафной соперника, где Юрий Перцух пробил, но не смог переиграть голкипера соперника Валентина Рулеза. Чуть позже, после подачи штрафного Максимом Фединым, Айбол Абикен пробил опасно мимо цели. Геворг Наджарян отобрал мяч у защитника соперника и перекинул вышедшего из ворот Рулеза, выведя Казахстан вперед. Следом Максим Федин финтил и ударил из пределов штрафной, Рулез тут спас свою команду. В концовке встречи было много борьбы, но ничего не изменилось.

1 сентября Казахстан дома примет Черногорию.

Люксембург U-21 — Казахстан U-21 1:2 (1:1)

Голы: Муратович с пенальти 7 (1:0), Соколенко 36 (1:1), Наджарян 61 (1:2)

Предупреждение: Скендерович 39, Дублин 78 — Мажитов 6

Люксембург U-21: Рулез, Эверт, Сакра, Скендерович, Дублин, Тилль, Муратович, Синани, Пинту (Прюдомм 64), Островски (Бьелич 85), Мерш (Да Силва 56)

Казахстан U-21: Бусурманов, Мажитов, Сламбеков, Абикен, Наджарян (Гладченко 79), Жалмукан (Антипов 90+2), Федин (Омиртаев 86), Соколенко, Калмуратов, Перцух, Абилгазы

Главный судья: Ференц Карако (Венгрия)

28 марта. Дифферданж. Мунисипаль де Дифферданж.