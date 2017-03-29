В Казахстане установлен рекорд по жилищному строительству
29 марта 2017, 06:46
За 2016 год рынок жилья пополнился 89,4 тыс. новыми квартирами.
Впервые за всю историю независимости Казахстана количество построенного жилья превысило уровень 1991 года. Об этом сообщает портал finprom.kz.
Жилищное строительство в РК выходит на новый уровень. В 2016 году впервые удалось превысить уровень 1991 года по количеству введенных в эксплуатацию квартир - за год их число превысило 89 тысяч квартир. Предыдущий рекорд был зафиксирован на отметке в 84,5 тыс. квартир и пришелся на начало независимости РК.
Сектор жилищного строительства особенно активно развивается в последние два года. В 90-е и начало 2000-х годов отрасль существовала на грани банкротства, новых жилых объектов практически не строилось, среднегодовой темп ввода в эксплуатацию квартир не превышал 16 тыс. единиц.
Новое дыхание жилстрою придал ипотечный рынок, банки активно раздавали казахстанцам кредиты на улучшение жилищных условий с одной стороны и также кредитовали самих застройщиков с другой. С 2005 по 2008 годы на рынок поступало в среднем по 54 тыс. новых квартир в год.
С началом кризиса состояние стройотрасли заметно ухудшилось, однако широкомасштабная господдержка отрасли позволила удержать уровень строительства новых жилых объектов в привычном темпе. С 2015 году сектор вновь демонстрирует резкие темпы роста при поддержке новых программ жилищного строительства.
За январь-февраль текущего года в стране уже было введено в эксплуатацию почти 18 тысяч квартир, это на 23% больше уровня за аналогичный период 2016 года.
Финансирование по госпрограмме на 2017 год запланировано в размере 169 млрд тенге из общей суммы в 1,5 трлн тенге на 2017-2021 годы.
Фото: altaynews.kz.
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