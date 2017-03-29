В зоопарке на Украине посетители до смерти закормили альпаку

Посетители зоопарка в городе Луцк, Украина, насмерть закормили альпаку. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает УНН со ссылкой на администрацию учреждения.





«Вскрытие показало, что смерть наступила в результате ... переполнения кормовыми массами. Спасти альпаку было нереально, поскольку надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят», — рассказали агентству зоопарке.





Животное заболело в начале марта. Самку и самца альпаки в 2016 году луцкому зверинцу подарили ровенские коллеги.





В мае 2016-го в зоопарке Киева умер старейший в мире бегемот — самка по кличке Бреста. Ей было 58 лет. Она родилась в Ленинградском зоопарке, а на Украину была привезена в 1973 году.





Альпаки — домашние парнокопытные животные, их традиционно разводят в горах Южной Америки. Сейчас там обитает около трех миллионов особей, главном образом, в Перу. Их выращивают ради шерсти, которая дорого цен.







