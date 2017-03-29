В зоопарке на Украине посетители до смерти закормили альпаку
29 марта 2017, 08:48
Животное заболело в начале марта.
Посетители зоопарка в городе Луцк, Украина, насмерть закормили альпаку. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает УНН со ссылкой на администрацию учреждения.
«Вскрытие показало, что смерть наступила в результате ... переполнения кормовыми массами. Спасти альпаку было нереально, поскольку надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят», — рассказали агентству зоопарке.
Животное заболело в начале марта. Самку и самца альпаки в 2016 году луцкому зверинцу подарили ровенские коллеги.
В мае 2016-го в зоопарке Киева умер старейший в мире бегемот — самка по кличке Бреста. Ей было 58 лет. Она родилась в Ленинградском зоопарке, а на Украину была привезена в 1973 году.
Альпаки — домашние парнокопытные животные, их традиционно разводят в горах Южной Америки. Сейчас там обитает около трех миллионов особей, главном образом, в Перу. Их выращивают ради шерсти, которая дорого цен.
Источник: Lenta.ru.
Фото: H. Schmidbauer / blickwinkel / Globallookpress.com.
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