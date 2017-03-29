Команда Головкина поделилась новостями о бое с Сондерсом в Астане
29 марта 2017, 08:54
Проведение вечера бокса до сих пор под вопросом, и в основном из-за организационных моментов с казахстанской стороны
Представительница команды казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Жанара Утешева рассказала о потенциальном бое с британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО).
«Сейчас Астана может стать хозяйкой события гораздо более крупного масштаба и более высокого уровня, чем просто очередной вечер бокса. Момент исторический. Потенциальный бой сам по себе уже был бы записан в летопись мирового бокса, поскольку впервые (!) за 10 лет может быть проведен объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира. До заветной мечты Геннадия Головкина остается один шаг. Абсолютный чемпион мира — это и Зал Славы, и почет, и уважение. Это и признание всех заслуг, коих у нашего боксера немало. И данный шаг наш чемпион хотел бы сделать дома, перед родными трибунами, на глазах у своих соотечественников, тем более нынешний год как никогда подходит для этого.
Новости пока полнятся слухами. Судьба и дата боя в нашей стране отнюдь не определены. И все заявления от третьих лиц касательно этого не более чем самопиар на имени Головкина. Команда GGG сделала все от них зависящее, но проведение вечера бокса до сих пор под вопросом, и в основном из-за организационных моментов с казахстанской стороны», — отмечает Утешева.
Ожидается, что бой Головкин — Сондерс пройдет в Астане в июне в рамках международной выставки EXPO.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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