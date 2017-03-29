Казахстанцы высказываются за празднование 100-летия Алаш-Орды

Казахстанцы высказываются за празднование 100-летия со дня основания Алашской автономии в этом году. По мнению современников, этому периоду в нашей стране уделяется слишком мало внимания. Сторонники этой идеи провели даже по всей республике поминальные обеды по репрессированным интеллигентам , передает , передает 31 канал





Историк Кайрат Батталов - один из сторонников празднования 100-летия Алаш-Орды. Он уверен, что в прошлом году 150-летие Алихана Бокейханова стоило отметить на общенациональном уровне. Кандидат исторических наук, изучив архивы и документы, пришел к выводу: инициаторы и последователи идеи Алашской автономии являют собой идеальный пример истинного патриотизма, который так необходим сейчас.





"Борьба Алашской автономии за свое территориальное образование, за границы, наличие у них политической партии вынуждало советские власти в определенной степени идти на уступки казахам и дать им возможность в реализации своей автономии в рамках советской государственности", - говорит кандидат исторических наук К.Батталов.





Правительство Алаш-Орды создали как раз сто лет назад, в 1917 году. Возглавлял ее Алихан Бокейханов вместе с соратниками. В составе временного народного совета были 25 человек, 10 мест из них отданы русским и представителям других народов.





Влияние алашординцев среди казахов в народе было просто огромным. Однако натиску большевиков и их агрессии движению противостоять не удалось. Вынужденный компромисс с коммунистами был недолгим, в 30-х годах алашординцев расстреляли.





В павлодарском областном архиве собрали солидную папку о лидере местного комитета Алаш-Орды Кабыше Бердалине. В 1934 году его обвинили в терроризме и отправили в сибирские лагеря. Год спустя он скончался, а реабилитировали его спустя десятилетия. Все документы, касающиеся Алаш-Орды имеют здесь не только особую ценность, но и хранятся в особых условиях - ведь эта страница в истории, скорее всего, неоднократно будет открываться следующими поколениями.





"Вот эта сторона нашей истории, она долгое время была закрыта. В результате только научно-исследовательской работы, в результате выявления документов об этой теме, эти документы стали доступными", - рассказала зам. руководителя государственного архива Павлодарской области Ханшайым Макажанова.







