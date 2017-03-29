Казахстанцы высказываются за празднование 100-летия Алаш-Орды
29 марта 2017, 09:24
Исторически достоверно, идеологически необходимо.
Казахстанцы высказываются за празднование 100-летия со дня основания Алашской автономии в этом году. По мнению современников, этому периоду в нашей стране уделяется слишком мало внимания. Сторонники этой идеи провели даже по всей республике поминальные обеды по репрессированным интеллигентам, передает 31 канал.
Историк Кайрат Батталов - один из сторонников празднования 100-летия Алаш-Орды. Он уверен, что в прошлом году 150-летие Алихана Бокейханова стоило отметить на общенациональном уровне. Кандидат исторических наук, изучив архивы и документы, пришел к выводу: инициаторы и последователи идеи Алашской автономии являют собой идеальный пример истинного патриотизма, который так необходим сейчас.
"Борьба Алашской автономии за свое территориальное образование, за границы, наличие у них политической партии вынуждало советские власти в определенной степени идти на уступки казахам и дать им возможность в реализации своей автономии в рамках советской государственности", - говорит кандидат исторических наук К.Батталов.
Правительство Алаш-Орды создали как раз сто лет назад, в 1917 году. Возглавлял ее Алихан Бокейханов вместе с соратниками. В составе временного народного совета были 25 человек, 10 мест из них отданы русским и представителям других народов.
Влияние алашординцев среди казахов в народе было просто огромным. Однако натиску большевиков и их агрессии движению противостоять не удалось. Вынужденный компромисс с коммунистами был недолгим, в 30-х годах алашординцев расстреляли.
В павлодарском областном архиве собрали солидную папку о лидере местного комитета Алаш-Орды Кабыше Бердалине. В 1934 году его обвинили в терроризме и отправили в сибирские лагеря. Год спустя он скончался, а реабилитировали его спустя десятилетия. Все документы, касающиеся Алаш-Орды имеют здесь не только особую ценность, но и хранятся в особых условиях - ведь эта страница в истории, скорее всего, неоднократно будет открываться следующими поколениями.
"Вот эта сторона нашей истории, она долгое время была закрыта. В результате только научно-исследовательской работы, в результате выявления документов об этой теме, эти документы стали доступными", - рассказала зам. руководителя государственного архива Павлодарской области Ханшайым Макажанова.
Фото: tonykok.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850843-1678beacadbf24e2287d0be3f9468567
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...