Новый Битрикс24 научился распознавать лица клиентов в CRM

Компания «1С-Битрикс Казахстан» представила обновление сервиса «Битрикс24» . Самыми важными новинками стали: нейронные сети и возможность распознавания лиц для повышения продаж.





Компания, встроив нейронные сети в CRM, предлогает пользователям 2 сценария для повышения продаж через распознавание лиц покупателей: face-трекер и visit-трекер.





Face-трекер — сценарий, который позволяет автоматически распознавать и считать всех посетителей магазина или офиса, количество новых посетителей и тех, кто пришел повторно. Все данные о визитах — новых и повторных —сохраняться в карточке клиента в CRM. Благодаря face-трекеру в CRM можно отслеживать историю взаимодействия с клиентом. На основании этой информации сотрудники отдела продаж смогут делать клиенту персонализированные предложения, увеличивая вероятность продажи.





Face-трекер также помогает по фотографии лица найти клиента через «ВКонтакте» — с использованием возможностей сервиса FindFace. Найденный через соцсеть контакт клиента можно использовать для осуществления маркетинговых активностей компании.





В свою очередь, Visit-трекер — сценарий для работы с клиентами на оффлайн-встречах, консультациях или переговорах. После распознания клиента менеджеру доступна информация о предыдущем взаимодействии с компанией из CRM. Visit-трекер автоматически запишет аудиозапись разговора и прикрепит ее к карточке клиента в CRM. Это позволяет без лишних действий, автоматически фиксировать все детали договоренностей с клиентами. Кроме того, запись разговора можно использовать для контроля и оценки работы менеджеров отдела продаж.





«Объединение ресурсов онлайна и офлайна дает компании практически безграничные возможности. К примеру, отдел по работе с клиентами может не только узнать, как часто клиент заходит в точку продаж и что покупает, но и выяснить его интересы, узнать куда он ездит отдыхать, уточнить круг друзей, его финансовое положение и т. д. Благодаря полученной информации, менеджеры по продажам смогут создавать уникальные предложения, которые будут максимально отвечать интересам каждого конкретного человека», - отметил Сармантай Касенов, директор компании «1С-Битрикс Казахстан».













В целом face-трекер visit-трекер упростят и помогут автоматизировать работу менеджеров по продажам, позволят увеличить продажи и снизить влияние человеческого фактора в процессах взаимодействия с клиентами.

Для разработки инструмента использовалась технология компании NTechLab. Алгоритм был интегрирован посредством облачного сервиса FindFace Cloud API. Поиск человека по фотографии происходит мгновенно в режиме реального времени. По данным «1С-Битрикс Казахстан», 0,5 сек требуется на поиск по 1 млрд фотографий, а точность распознавания на больших базах данных составляет 99%. Распознавание лиц по «ВКонтакте» реализовано благодаря сервису FindFace — проекту NTechLab. Поиск осуществляется по базе из 100 млн пользователей и 250 млн фотографий, размещенных в социальной сети, с использованием открытого API «ВКонтакте».



