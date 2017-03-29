"АлматыЭнергоСбыт" наказали за неправомерное отключение потребителя
29 марта 2017, 10:14
На ТОО наложен штраф в размере 66 миллионов тенге.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по городу Алматы по результатам проведенного расследования привлек к ответственности ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за неправомерное отключение потребителя, раньше установленного срока, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Решением административного суда Алматы на ТОО «АлматыЭнергоСбыт» наложен штраф в размере 66 миллионов 76 тысяч 779 тенге.
Постановлением апелляционной коллегии суда города штраф оставлен в силе.
Фото: kcdn.kz
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