Двух игроков ФК «Тобол» оштрафовали за нарушение миграционного законодательства РК

Прокурор, участвовавший по делу, настаивал на штрафе. Именно такое постановление и вынес судья. В законную силу оно еще не вступило.

Легионеры ФК «Тобол» Душан Савич и Джордже Деспотович 27 марта были оштрафованы на 15 МРП (34 035 тенге), передает « передает « Наша Газета ».





Как сообщили в прокуратуре Костаная, граждане Республики Сербия нарушили законодательство РК в области миграции.





«Зарегистрировавшись в органах внутренних дел до 20 марта текущего года, футболисты пределы страны своевременно не покинули, причем совершили административное правонарушение повторно в течение года», — говорится в пресс-релизе.





Административный суд Костаная привлек футболистов по статье «Об административных правонарушениях», санкция которой предусматривает штраф либо выдворение за пределы страны.





Прокурор, участвовавший по делу, настаивал на штрафе. Именно такое постановление и вынес судья. В законную силу оно еще не вступило.





«Действительно, граждане Сербии Душан Савич и Джордже Деспотович, имеющие действующую визу на работу в Казахстане, должны были получить временную регистрацию в Костанае по приезду с учебно-тренировочных сборов. На необходимость процедуры им было указано администрацией клуба, была разъяснена важность своевременного ее прохождения. Однако данные футболисты не проявили достаточной сознательности и не выполнили требования миграционного законодательства. Администрация ФК «Тобол» считает, что футболисты Савич и Деспотович понесли достаточное наказание. В то же время инцидент не повлиял на тренировочный и игровой процесс. В данное время Савич и Деспотович получили регистрацию и временно прописаны на базе футбольного клуба», — пояснили изданию в пресс-службе ФК «Тобол».



