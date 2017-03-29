Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область

По поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев прибыл в Западно-Казахстанскую область.

В рамках поездки Б.Сагинтаев проинспектирует ход реализации Послания Главы государства Третья модернизация Казахстана. В программе Премьер-Министра запланировано посещение крупных промышленных предприятий, производственных компаний, образовательных учреждений и жилых объектов.

На рабочей встрече с руководителями компаний, госорганов и отраслевых структур Бакытжан Сагинтаев обсудит реализацию программы жилищного строительства «Нұрлы жер» и в целом перспективы строительной отрасли экономики страны. Кроме того, запланировано деловое совещание с Региональным Советом Палаты предпринимателей «Атамекен» и студентами Западно-Казахстанского аграрно-технического университета.

Стоит отметить, что Западно-Казахстанская область имеет важное промышленное значение для страны. Промышленность региона представлена предприятиями нефте- и газодобычи, переработки нефтепродуктов, машиностроения, металлургии, оборонной, горнодобывающей, швейной и пищевой отраслей.

Напомним, продолжаются рабочие поездки Премьер-Министра РК по регионам Казахстана. Ранее Бакытжан Сагинтаев посетил Восточно-Казахстанскую область.