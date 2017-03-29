Мажилис во втором чтении принял поправки по вопросам физической культуры и спорта

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли во втором чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта», передает корреспондент Zakon.kz.

«Законопроект разработан в целях совершенствования действующей системы финансирования физической культуры и спорта», - указывается в заключении комитета по социально-культурному развитию, распространенном в ходе пленарного заседания мажилиса.

По данным комитета, предлагаемая модель финансирования спорта будет обеспечивать объективное и эффективное финансирование на республиканском и областном уровнях тех видов спорта, которые являются перспективными для Казахстана, и в которых казахстанские спортсмены достигают высоких результатов международного уровня.

«В частности, поправками в Бюджетный кодекс предусматривается наделение Национального олимпийского комитета РК правом получения и участия в государственном задании в области физической культуры и спорта. В целях обеспечения эффективного распределения бюджетных средств по видам спорта предлагается ввести систему ранжирования видов спорта. В законе «О физической культуре и спорте» понятийный аппарат дополняется определениями ранжирования видов спорта, олимпийского, неолимпийского и паралимпийского видов спорта, устраняются некоторые правовые коллизии», - уточняется в информации.

При этом поясняется, что при распределении бюджетных средств будут учитываться критерии ранжирования видов спорта. К основным критериям определения показателей ранжирования будут отнесены: спортивные достижения на международных соревнованиях, национально-культурная традиционность вида спорта, наличие кадрового потенциала и материально-технической базы, соотношение особенностей вида спорта к климатическим условиям региона.

«Компетенция уполномоченного органа дополняется функциями по разработке и утверждению перечня приоритетных для финансирования видов спорта, правил ранжирования видов спорта, согласования местным исполнительным органам регионального перечня приоритетных видов спорта РК. Компетенция местных исполнительных органов дополнена функциями по обеспечению развития не только массового и национальных видов спорта, а также спорта среди инвалидов на территории административно-территориальной единицы, разработке и утверждению размера выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, и их тренерам», - уточняется в заключении.

Также информируется, что в ходе работы над законопроектом и подготовки его ко второму чтению депутатами внесены поправки, направленные на уточнение отдельных норм и улучшение содержания законопроекта.

Профильным комитетом внесена новая статья 13-1 «Национальное паралимпийское движение. Национальный паралимпийский Комитет Республики Казахстан», которая повышает статус паралимпийского движения в стране и подтверждает легитимность деятельности Национального паралимпийского комитета Казахстана в сфере развития паралимпийского спорта и в международных отношениях. Кроме того, комитетом внесено дополнение в Налоговый кодекс, которое направлено на совершенствование действующего законодательства. Проведена презентация законопроекта и 7 заседаний рабочей группы. На презентации законопроекта, а также в заседаниях рабочей группы приняли участие представители центральных государственных и местных исполнительных органов, общественных объединений (Национальные олимпийский и паралимпийский комитеты), ветераны спорта, известные спортсмены - победители и призеры соревнований международного уровня, руководители спортивных федераций, представители политических партий, не представленных в парламенте, и средств массовой информации.

Всеми комитетами мажилиса даны положительные заключения по законопроекту. Поступило около 70 предложений депутатов, которые были рассмотрены рабочей группой, по ним приняты соответствующие решения. Конкретное отношение головного Комитета к изменениям и дополнениям отражено в сравнительной таблице, которая содержит 41 принятую позицию.

Ксения Давыдова