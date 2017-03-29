Двести бантиков для одного костюма, или во что оденут «Манон»

Совсем скоро на сцене Большого зала «Астана Опера» зрителям расскажут историю жизни Манон. Премьера балета выдающегося хореографа ХХ века Кеннета Макмиллана «Манон» на музыку Жюля Массне пройдет 28 и 29 апреля , сообщает пресс-служба театра.





Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» - Народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Сейчас в театре идет активная подготовка к спектаклю, не покладая рук, трудятся и мастерицы швейного цеха.

Впервые этот балет был поставлен в 1974 году в Королевском театре (Ковент-Гарден, Лондон). Декорации и костюмы к спектаклю создал известный художник-сценограф Николас Георгиадис – большой друг К. Макмиллана. Он отразил в них зыбкую грань между роскошью и разложением французского общества накануне революции (действие балета отражает эпоху конца XVIII века).





Восстановить костюмы оригинальной постановки взялась английская команда во главе с Наталией Стюарт и двух закройщиц – Рокси Кресси и Лал Д'Або. Ассистент художника по костюмам – Асель Досмуратова. Все костюмы отшиваются мастерицами театра «Астана Опера».





- Стилистически наряды должны соответствовать эпохе XVIII века. Как вы помните, это очень пышные, объемные платья. Нам важно изготовить костюмы так, чтобы они максимально соответствовали историческому контексту, но в то же время сделать их удобными для танца – это большая сложность. Тем более сложно сшить такие комфортные наряды для артистов балета ХХI века: танцовщики стали более техничными, сейчас даже физические данные у нового поколения людей изменились. На сегодняшний день существуют разные модификации костюмов, мы применяем определенные технологии в их изготовлении и делимся опытом с сотрудниками швейного цеха «Астана Опера», - отметила Наталия Стюарт.

Известно, что в нарядах этой эпохи была очень важна отделка. Мода диктовала свои законы: всевозможные рюши, бантики присутствовали как в женском, так и в мужском костюме. В данной постановке есть наряды, на которых пришито от 150 до 200 бантиков – все это ручная работа. Камни встречаются только в украшениях, а вот кружева, оборки можно увидеть практически на любой детали платья.









В оригинальной постановке художник использовал различные материалы - шерсть, бархат, жаккард, гипюр и др. Современные технологии изготовления ткани совершенно другие, поэтому восстанавливать стиль первоисточника приходится, в основном, опираясь на цветовую гамму. У Н. Георгиадиса была определенная палитра, в которой он постоянно работал.





- Песочные тона, коричневый, бежевый, красный, золото с черным, черная отделка - все это сливается воедино. Такая гамма прослеживается практически во всех его постановках. Не все материалы мы можем купить, так как некоторых расцветок просто нет, поэтому приходится много красить. В чем-то нам очень повезло: некоторые материалы мы нашли практически полностью соответствующими оригиналу. В балете показаны и низшие слои общества. Костюмы для них имеют определенную специфику: новые материалы при помощи специальной технологии преобразовывали в изношенные, - заключила Н. Стюарт.



