Оригинально отпраздновали Наурыз в одной из талдыкорганских мечетей

В честь праздника весеннего равноденствия Наурыз, джамаат мечети «Иман» города Талдыкоргана провел интересное и весьма необычное мероприятие по оказанию почестей и уважения Матери, сообщает Zakon.kz





Такое мероприятие было проведено здесь впервые, в мечети собралось достаточно много народу, в том числе женщины пожилого и преклонного возраста с сыновьями, многие из которых сами уже давно стали отцами, а то и дедами.





Мероприятие по проявлению уважения Матери было основано на проведении ряда добрых национальных и мусульманских обрядов и традиций, показывающих истинную, глубокую любовь к Матери. Так, каждый из присутствующих мусульман делал в первую очередь дуа (молитва) за свою маму, просил Всевышнего дать ей хорошее здоровье, долгих лет жизни, чтобы она ничего плохого в этой жизни не видела, а видела только хорошее, чтобы дети и внуки всегда радовали ее своими успехами, достижениями, праведностью. И, конечно же, просили прощения, если ненароком обидели свою маму. Затем они угостили своих мам водой «зам-зам», которая была привезена из священного источника в городе Мекке, поцеловали им руки и помыли им ноги.





Выполнение этих обрядов, а также то, с какой любовью и нежностью делали это их сыновья, до глубины души тронуло мам. Едва сдерживая слезы радости, умиления, они поблагодарили своих сыновей и дали им бата (благословение).





Данное мероприятие имеет глубокий смысл, ведь по шариату, уважение и любовь к Матери является богоугодным делом, это святая обязанность каждого верующего мусульманина. Есть хадис, в котором говорится: «Рай – у ног матери». В другом хадисе повествуется: «Однажды один человек спросил у Пророка:

- О, Посланник Божий, кто из людей в большей степени заслуживает уважения и хорошего отношения?

- Мать, — ответил Пророк.

- А кто после?

- Мать, — снова сказал Посланник.

- Кто еще [после неё]?

- Мать, — в третий раз повторил Пророк.

- Ну а после?

- Отец».





































Торгын Нурсеитова

(Фото предоставлено пресс-службой ДУМК)



