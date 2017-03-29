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Новости за сегодня

Более 29 тысяч жителей Актюбинской области охвачены мерами содействии занятости населения в 2016 году

 

В 2016 году в Актюбинской области в рамках реализации Регионального комплексного плана содействия занятости населения мерами господдержки охвачено 29 тыс. 454 человека из числа безработных (20,6 тыс. человек) и непродуктивно занятых (8,9 тыс. человек), что составляет 67,3% от общего числа безработных и непродуктивно занятых граждан в регионе.

 

Из них трудоустроены:

- на проекты, реализуемые в рамках государственных и правительственных программ, программ развития регионов - 3 тыс. 818 человек;

- на социальные рабочие места направлены 2 тыс. 113 человек;

- на молодежную практику - 2 тыс. 396 человек;

- на общественные работы - 8 тыс. 824 человека;

- на профессиональное обучение - 681 человек, из них 210 человек направлены на обучение основам предпринимательства;

- трудоустроены без применения мер государственной поддержки 10 тыс. 289 человек.

- самостоятельно трудоустроены 266 человек.

Кроме того, 1 тыс. 67 человек получили микрокредиты для открытия или расширения собственного дела.

29 марта 2017, 13:32
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

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