Неизвестную популяцию индокитайских тигров показали на видео
29 марта 2017, 13:42
Экологи обнаружили на востоке Таиланда ранее неизвестную популяцию индокитайского тигра (Panthera tigris corbetti).
При помощи шести камер-ловушек ученым удалось увидеть шесть молодых животных и двух взрослых самок. Видео с животными доступно на сайте BBC News, передает Lenta.ru.
Ранее ученым было известно о существовании только одной популяции Panthera tigris corbetti.
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