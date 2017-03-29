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Неизвестную популяцию индокитайских тигров показали на видео

29 марта 2017, 13:42

Экологи обнаружили на востоке Таиланда ранее неизвестную популяцию индокитайского тигра (Panthera tigris corbetti).

При помощи шести камер-ловушек ученым удалось увидеть шесть молодых животных и двух взрослых самок. Видео с животными доступно на сайте BBC News, передает Lenta.ru.


Ранее ученым было известно о существовании только одной популяции Panthera tigris corbetti.

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