Выбросы в пределах квоты

Сахибам Садырова

В настоящее время в Казахстане нет специальных программ по снижению выбросов парниковых газов, а количество проектов, реализуемых государственными и частными компаниями, остается ограниченным.

Проблемы, связанные с выбросами парниковых газов, носят глобальный характер. Их концентрация в атмосфере вызывает парниковый эффект, из-за чего меняется климат и чаще происходят различные природные катаклизмы. Основные загрязнители имеют место в энергетике, промышленности, во время использования транспорта и в сельском хозяйстве. Чтобы получить тепло-, электроэнергию, горячую воду, приводить в движение транспортные средства, сжигается углеводородное топливо (уголь, газ, нефтепродукты, дрова), вследствие чего в воздух попадают ядовитые газы. Кроме того, добыча и транспортировка газа и нефтепродуктов, производство строительных материалов и другие промышленные процессы также сопровождаются значительными выбросами. По мнению председателя Экофорума общественных организаций Вадима Ни, человечеству необходимо смягчать воздействие на окружающую среду и приспосабливаться к изменившимся климатическим условиям. По показателю динамики выбросов углекислого газа на душу населения наша республика превосходит средний мировой уровень удельных выбросов почти в два раза. Казахстан планирует до 2030 года это число сократить на 25 процентов.

- У нас очень высокий удельный выброс парниковых газов в соотношении к ВВП. Многие энергетические и промышленные установки неэффективны. Кроме того, растет число автомобилей, что приводит к большим выбросам от транспортных средств. Постепенно уменьшаются зеленые зоны, тогда как насаждения поглощают углекислый газ. Замедлены темпы перехода на экономику с меньшими выбросами парниковых газов, в частности, доля возобновляемых источников энергии от общего объема потребляемой энергии по-прежнему составляет менее одного процента, хотя согласно Стратегическому плану он должен быть достигнут показателя в три процента до 2020 года.

Меры по энерго-эффективности также внедряются очень слабо, достаточно взглянуть на наши жилые и административные здания, в которых зачастую большое количество тепла уходит через окна и двери, а система терморегулирования объектов вторичного жилья отсутствует, отметил председатель Экофорума общественных организаций.

Вадим Ни разъяснил, что основным законодательным актом по регулированию выбросов парниковых газов в Казахстане является Экологический кодекс. В частности, гл. 9-1 данного Закона регулирует систему квотирования и выбросов парниковых газов, под которую подпадает 140 крупных предприятий Казахстана и около половины от общенациональных выбросов парниковых газов. В рамках данной системы каждая организация получает квоту на определенный период и должна осуществлять свои парниковые выбросы в пределах этой квоты либо приобрести недостающую часть у тех квотируемых предприятий, которые осуществляют эмиссии ниже установленной квоты. Однако в стране до сих пор не выработана единая государственная программа, направленная на сокращение выбросов парниковых газов, а проекты самих предприятий зачастую получают не полную поддержку для реализации экоинициатив.

- Для реализации системы принято около 20 подзаконных актов, которые регламентируют различные требования по квотированию, мониторингу, отчетности, погашению и торговле квотами на выбросы парниковых газов. В настоящее время система квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов приостановлена до 1 января 2018 года, так как необходим ее перезапуск, поскольку это основной инструмент регулирования выбросов парниковых газов для РК. Положения гл. 20-1 Экологического кодекса служат основой для мониторинга, учета и отчетности по парниковым газам по всей стране, то есть не ограничиваясь квотируемыми предприятиями, на основе ведения Государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов, пояснил Вадим Ни.

В Казахстане действуют три системы отчетности по выбросам парниковых газов с различными уровнями контроля отчетных данных. Две из них администрируются Министерством энергетики это отчетность 140 квотируемых предприятий в следующих отраслях: нефтегазовой, электроэнергетической, горнодобывающей, металлургической, химической, обрабатывающей в части производства стройматериалов цемента, извести, гипса и кирпича.

- К этой отчетности применяются наиболее жесткие требования и отчетные данные верифицируются специализированными независимыми организациями. Предприятия в тех же отраслях экономики с чуть меньшими объемами выбросов парниковых газов (от десяти до 20 тыс. тонн эквивалента двуокиси углерода в год), также ежегодно отчитываются по своим выбросам парниковых газов в департаменты экологии. Эти сведения не верифицируются специализированными организациями, но могут проверяться сотрудниками департаментов экологии. Другие предприятия включают данные по выбросам парниковых газов в годовую статическую отчетность по форме 2-ТП (воздух) «Отчет об охране атмосферного воздуха», эти данные практически не перепроверяются, сказал эколог.

В Министерстве энергетики РК сообщили, что сегодня в целях сокращения бумажного документооборота и совершенствования системы государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов возникла необходимость перехода на электронную платформу отчетности.

«С 2013 года все объекты в электроэнергетическом, нефтегазовом и промышленном секторах Казахстана отчитываются по выбросам парниковых газов на бумажных носителях. Переход на электронную систему отчетности выбросов парниковых газов позволит улучшить качество и оперативность предоставляемых данных для принятия своевременных решений. Данная система предлагает предусмотреть разработку платформы, через которую операторы установок будут предоставлять отчеты о выбросах, органы по валидации и верификации, подтверждая данные о выбросах в электронном формате, а администратор программы (АО «Жасыл даму») и регулирующий орган, т.е. Комитет экологического регулирования и контроля (КЭРК), будут автоматически проверять обязательства по выбросам в онлайн-режиме», сказано в ответе на официальный запрос.

По информации ведомства, обслуживать Казахстанскую схему торговли выбросами парниковых газов электронная форма отчетности начнет с 1 января 2018 года. Проект реализуется совместно с Всемирным банком. В марте 2014 года Казахстан присоединился к «Партнерству по готовности к рынку» Всемирного банка в качестве технического партнера. Программа «Развитие электронной отчетности (кадастр) и соответствующих институциональных и юридических баз» осуществляется подведомственной организацией Министерства АО «Жасыл даму» в рамках гранта Всемирного банка Партнерству по готовности к рынку и опыта международных экспертов-консультантов Технического центра Франции по проблемам загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов. Партнерство объединяет более 30 стран, которые в совокупности составляют около 80 процентов глобальных выбросов парниковых газов, для разработки и реализации инновационных инструментов политики смягчения последствий изменения климата.

Комментируя новшество, Вадим Ни подчеркнул, что на следующий год будет обеспечен доступ в Интернете к данным отчетности по наиболее крупным источникам выбросов как загрязняющих веществ, так и парниковых газов. Систему под названием Государственный регистр выбросов и переноса загрязнителей планируется вести в соответствии с международными требованиями Протокола Европейской Экономической Комиссии ООН о регистрах выбросов и переноса загрязнителей.

- Аналогичные системы применяются в большинстве развитых стран, и основное их предназначение обеспечение общественного доступа к данным о загрязнениях и выбросов парниковых газов. Это позволяет знать основные источники загрязнений, их местонахождение, объемы их выбросов, сбросов и отходов, что способствует предупреждению и сокращению загрязнения окружающей среды от соответствующих источников, предотвращению возможных аварий, связанных с эмиссиями опасных веществ. Кроме того, она позволяет государственным органам наиболее эффективно управлять загрязнениями, отметил В. Ни.

Так, в качестве примера эколог привел ситуацию, когда компании, осуществляющие сбор мусора от предприятий и населения, затем не довозят его до полигонов, сбрасывая в степи, закапывая незаконно в котлованы. При наличии Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей можно отслеживать потоки отходов от источника их образования до пункта их размещения и предупреждать такого рода незаконную практику.

Вместе с тем в настоящее время разрабатываются изменения и дополнения к Экологическому кодексу, с тем чтобы регламентировать также адаптацию к последствиям изменения климата, то есть планирование, обеспечение финансирования и реализации мер по адаптации нашей экономики к изменившимся климатическим условиям. Международно-правовой основой для разработки и реализации таких мер по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата являются ратифицированные Республикой Казахстан Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Парижское соглашение.