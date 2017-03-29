В Казахстане целый год функционировал крупный подпольный завод по производству сигарет

В начале этого года в селе Аксукент ЮКО была обнаружена фабрика по производству контрафактных сигарет, с годовым оборотом около 1,5 млрд. тенге, сообщает сообщает Zakon.kz





Службе экономических расследований понадобилось три месяца, чтобы отследить цепочку от реализаторов до поставщиков и выйти на подпольную фабрику. За 3-5 месяцев 10 участников преступной группы (граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана) развернули производство и наладили ежедневный выпуск от 300 000 до 500 000 поддельных сигарет. Годовой оборот производства по минимальным подсчётам оценивается в 120 млн. штук сигарет стоимостью от 1,5 млрд тенге. За минувший год государство потерпело налоговые потери более 1 млрд тенге.





«На производстве было установлено два станка и линия для упаковки сигарет. В ходе следствия было выявлено, что монтажом и наладкой оборудования занимались граждане КНР, которые проживали на территории фабрики в течение 3-х месяцев. Во время операции было изъято около 20 тонн табака, сырье для производства контрафактных сигарет, около 900 тыс. акцизных марок РК предположительно подделанных в Китае», - рассказал представитель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Артур Барамышев.





Обыск на территории ЮКО и Жамбылской области обнаружил более 50 тыс. пачек контрафактных сигарет, 200 тыс. бланков для пачек сигарет, 40 рулонов бумаги для фильтров.









Вице-президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Жибек Ажибаева сообщила, что именно низкая стоимость сигарет навела на подозрения в контрафакте.





«Никто толком не знает, чем отличается контрафакт. Вызывало сомнение то, что ежегодно минимальная стоимость сигарет четко определяется. Реализаторы, которые проходили под видом легальных поставщиков, предлагали свою продукцию за 250 тенге. Эта позиция стала вызывать много вопросов», - сказала она.





Всего службой экономических расследований КГД за 2016 год было выявлено и изъято более полумиллиона пачек сигарет без акцизных марок Казахстана, также нелегальных сигарет с акцизными марками Кыргызстана и Таджикистана. Причиной этому служит дисбаланс налоговой нагрузки по странам Евразийского экономического союза





По мнению руководителя аналитической группы "Кипр" Ерлана Смайлова, нелегальных дельцов привлекает высокая маржинальность подпольного рынка и возможность зарабатывать на уклонении от уплаты налогов . По его расчетам, в одной пачке сигарет, продающейся по минимальной розничной цене, доля акцизного налога и НДС превышает 50%. В итоге налоговые потери государства на каждый миллион нелегальных сигарет в 2017 г. могут достигать порядка 8 млн. тенге.





В интересах следствия многие факты не были обнародованы, поэтому остается множество вопросов. Например, как столь крупное предприятие проработало целый год, каким образом на территорию страны незаконно попало промышленное оборудование, множество тонн табака, сотни тысяч фильтров и поддельных акцизных марок и как 10 человек смогли наладить производство, и сбыт высококачественной подделки без влиятельных покровителей?



