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1 апреля встретит казахстанцев похолоданием и осадками

29 марта 2017, 14:25

Конец марта и самое начало апреля не порадует граждан РК.

Последние дни погода радовала казахстанцев аномально теплыми днями, температура воздуха была на 4-8ºС выше обычной. Потепление это было краткосрочным, из-за вторжения холодного арктического воздуха, в ближайшие дни 30 марта – 1 апреля ожидается похолодание на всей территории республики, температура воздуха ожидается на 2-5ºС ниже климатической нормы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана ожидаются мокрый снег, гололёд, в северной половине республики сильный западный ветер, местами достигающий 15-28 м/с и метель.

В южных областях также ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, ночью и утром возможен переход в мокрый снег.

но не стоит отчаиваться, чуть позже нас все же ждет потепление. Как сообщали синоптики ранее, начало месяца действительно выдастся холодным, ветреным, с осадками и гололёдными явлениями, затем, с выносом теплых воздушных масс, практически по всей территории Казахстана установится не по сезону теплая, а на юге даже жаркая погода.

Столбики термометров повысятся днем:
на севере, востоке и в центре страны до 10…18 °С тепла;
на западе до 15…23 тепла;
на юге и юго-востоке до 20…25 тепла.

После чего, в середине месяца, территорию страны накроет очередная волна холода, с осадками смешанной фазы в северной половине и дождями на юге, когда столбики термометров опустятся:
в северной половине ночью до 2 мороза...3 тепла, днем 3....8 тепла;
в южной половине ночью 3…10 тепла, днем 10…15 тепла.

Третья декада месяца ожидается теплой и дождливой с температурой воздуха:
в северной половине ночью 5…10 тепла, днем 10…15 тепла;
в южной половине ночью 10…15 тепла, днем 15…20 тепла.

Фото: www.popmech.ru

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