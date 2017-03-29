1 апреля встретит казахстанцев похолоданием и осадками

Конец марта и самое начало апреля не порадует граждан РК.

Потепление это было краткосрочным, из-за вторжения холодного арктического воздуха, в ближайшие дни 30 марта – 1 апреля ожидается похолодание на всей территории республики, температура воздуха ожидается на 2-5ºС ниже климатической нормы, сообщает Последние дни погода радовала казахстанцев аномально теплыми днями, температура воздуха была на 4-8ºС выше обычной.из-за вторжения холодного арктического воздуха,сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана ожидаются мокрый снег, гололёд, в северной половине республики сильный западный ветер, местами достигающий 15-28 м/с и метель.





В южных областях также ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, ночью и утром возможен переход в мокрый снег.





но не стоит отчаиваться, чуть позже нас все же ждет потепление. Как сообщали синоптики ранее , начало месяца действительно выдастся холодным, ветреным, с осадками и гололёдными явлениями, затем, с выносом теплых воздушных масс, практически по всей территории Казахстана установится не по сезону теплая, а на юге даже жаркая погода





Столбики термометров повысятся днем:

на севере, востоке и в центре страны до 10…18 °С тепла;

на западе до 15…23 тепла;

на юге и юго-востоке до 20…25 тепла.





После чего, в середине месяца, территорию страны накроет очередная волна холода , с осадками смешанной фазы в северной половине и дождями на юге, когда столбики термометров опустятся:

в северной половине ночью до 2 мороза...3 тепла, днем 3....8 тепла;

в южной половине ночью 3…10 тепла, днем 10…15 тепла.





Третья декада месяца ожидается теплой и дождливой с температурой воздуха:

в северной половине ночью 5…10 тепла, днем 10…15 тепла;

в южной половине ночью 10…15 тепла, днем 15…20 тепла.



