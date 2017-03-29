Аким ЮКО провел прием граждан в общественной приемной партии «Нур Отан»

Заслушав внимательно каждого жителя, аким области отметил, что все вопросы будут рассмотрены в рамках закона.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев провел прием граждан в общественной приемной областного филиала партии «Нур Отан» , передает пресс-служба акима региона.





Жители области обратились к главе региона с различными просьбами и проблемными вопросами. Заслушав внимательно каждого жителя, аким области отметил, что все вопросы будут рассмотрены в рамках закона.





Так, житель поселка 1 Мая Толебийского района Капалбай Мырзакулов сообщил, что в сельском округе с населением около 20 тысяч человек устарело здание местной поликлиники, и попросил выделить необходимые средства для строительства новой поликлиники. В свою очередь, глава региона подчеркнул, что ежегодно в области на строительство социальных, в том числе объектов здравоохранения уделяется особое внимание, а все предложения аксакала будут учтены.





Стоит отметить, что в этом году в городе Шымкент будут проведены строительные работы современных больниц - онкологической и противотуберкулезной, а также симуляционного центра.





В ближайшие пять лет строительство 10 объектов будут реализованы не только за счет бюджетных средств, но также в рамках государственно-частного партнерства.





Кроме того, на общественном приеме с вопросом об установлении памятника перед академическим театром обратилась жительница города Алматы Райхан Шанина, внучка основателя казахского театра, критика, драматурга Жумата Шанина.





В этой связи, аким области отметил, что к 125-летию деятеля искусства в области запланировано проведение 20-ти культурных мероприятий. Также, глава региона подчеркнул, что предложение по установке памятника направлено в Министерство культуры и спорта РК.





На общественном приеме говорилось и о подготовке специалистов в вузах, и о качестве образования. Глава региона, обменявшись мнением на эту тему с деканом факультета филологии и истории Южно-Казахстанского государственного педагогического университета Нариманом Нурпеисовым, отметил, что ожидает в ближайшее время от него предложений. В завершении приема, декан пригласил акима области для чтения лекции в данном учебном заведении.





Заслушав обращения граждан, аким области поручил соответствующим руководителям отраслей рассмотреть законные пути решения ряда вопросов, волнующих население.



