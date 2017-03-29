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В Пекине рассказали о стратегии Китая в арктическом регионе

29 марта 2017, 14:51

Китай будет участвовать в арктических проектах, исходя из интересов арктических стран.

Об этом заявил вице-премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ван Ян, передает РИА Новости.

"Китай будет участвовать в арктических делах, исходя из концепции уважения сотрудничества и устойчивости. Под уважением мы понимаем уважение суверенитета, суверенных прав и права юрисдикции арктических стран на территории Арктики. Мы выступаем за то, чтобы уважать традиции и культуру народов Арктики, уважать права и свободы нерегиональных стран, развертывать законную деятельность в Арктике и всеобщие интересы международного сообщества в Арктике", — сказал он, выступая на международном форуме "Арктика — территория диалога".

По словам Ван Ян, в сотрудничестве необходимо "использовать возможности и объединить усилия соответствующих стран на противостояние вызовам, продвигать и совершенствовать плюралистическую архитектуру арктического управления, чтобы развертывать многоуровневое и широкомасштабное международное сотрудничество в целях взаимовыгоды".

В частности, Китай предлагает укреплять экосистему Арктики. "Международное сообщество обязано поставить охранную экосистему на первый план во избежание необратимого экологического нарушения в Арктике", — отметил вице-премьер КНР.

© Фото: NASA Goddard Space Flight Center

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