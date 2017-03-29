Предприятие в ЮКО выпускало 120 млн контрафактных сигарет в год

Годовой оборот незаконного производства по минимальным подсчетам превышает 1,5 млрд тенге.

В первом квартале 2017 года сотрудники Службы экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (СЭР КГД) выявили и закрыли крупное производство по выпуску контрафактных сигарет в селе Аксукент (ЮКО), передает Kazpravda.kz.

Об этом на совместной пресс-конференции сегодня заявили представители Ассоциации торговых предприятий Казахстана и КГД, демонстрируя оперативное видео задержания, сообщает пресс-центр «Интерфакс-Казахстан».

«Фабрика такого масштаба обнаружена на территории Казахстана впервые. Всего за год ее существования организаторам удалось наладить производство и поставку контрафактной продукции на рынки ЮКО и Кыргызстана. Силами СЭР КГД изъято около 900 000 поддельных акцизных марок, более 20 тонн табака, сырье для производства и упаковки сигаретной продукции, промышленное оборудование мощностью до 3 000 сигарет в минуту. Предположительно, оборудование и поддельные акцизные марки производства КНР, были также завезены контрабандным путем», - указывается в пресс-релизе, распространенном по итогам конференции.

Годовой оборот закрытого в ЮКО незаконного производства по минимальным подсчетам оценивается в 120 млн штук сигарет стоимостью от 1,5 млрд тенге. Благодаря усилиям КГД, удалось остановить дальнейшие налоговые потери, которые только за год работы цеха составили более 1 млрд тенге.

В преступную группу входили 10 человек - граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. За 3-5 месяцев они развернули производство и наладили ежедневный выпуск от 300 000 до 500 000 поддельных сигарет. Отличить их, а также изъятые акцизные марки от оригинала визуально рядовому потребителю практически не под силу. За подобную деятельность закон предусматривает наказание от 3-х до 5-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам вице-президента Ассоциации Жибек Ажибаевой, подделка сигарет становится все проще и привлекательней, и этим случаем может не ограничиться. Это подтверждает статистика задержаний: за 2016 год было выявлено и изъято более полумиллиона пачек сигарет без акцизных марок Казахстана, в т.ч. и нелегальных сигарет с акцизными марками Кыргызстана и Таджикистана.

По мнению руководителя аналитической группы «Кипр» Ерлана Смайлова, нелегальных дельцов привлекает высокая маржинальность подпольного рынка и возможность зарабатывать на уклонении от уплаты налогов. По его расчетам в одной пачке сигарет, продающейся по минимальной розничной цене, доля акцизного налога и НДС превышает 50%. В итоге налоговые потери государства на каждый миллион нелегальных сигарет в 2017 году могут достигать порядка 8 млн тенге (акциз, НДС).

Ритейлеры Казахстана намерены включиться в борьбу с теневой экономикой в рамках выявления и пресечения незаконного изготовления и сбыта поддельной продукции.

По итогам пресс-конференции участники договорились о сотрудничестве по дальнейшему противодействию распространения теневого бизнеса и выявлению фактов реализации нелегальных сигарет и информировании КГД. Кроме того, планируется распространить информационные материалы среди продавцов о методах визуального определения поддельной табачной продукции. Продавцам также напомнили, что реализация контрафактной продукции грозит правовыми санкциями: от штрафа до конфискации имущества и лишения свободы.

На сегодняшний день магазины формата «у дома» получают до 30% выручки от продажи сигарет. Поэтому борьба с нелегальным табаком ведется в интересах сохранения их доходов, отметили участники конференции.