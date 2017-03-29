Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На аукционе в США выставлен автомобиль КГБ СССР

29 марта 2017, 15:18

Чехословацкий автомобиль Tatra 613 сам по себе представляет известную коллекционную ценность. Но на интернет-акционе eBay выставлена на продажу, возможно, уникальная его вариация – машина, собранная специально для Комитета госбезопасности Советского Союза.

Заднемоторный седан выпускался в Чехословакии специально для высокопоставленных партийных деятелей и руководства страны – соответственно, никогда не был доступен рядовому обывателю. Кроме того, Чехословакия поставляла эти "Татры" и в другие страны соцлагеря, где они использовались ровно для тех же целей, сообщает vesti.ru.

Известно, что некоторое количество Tatra 613 состояло и на службе КГБ, для которой автомобили прошли некоторую доработку. Продавец этой конкретной "Татры" утверждает, что все девайсы, имплантированные в автомобиль сотрудниками спецслужб, сохранились – именно они и дают продавцу право утверждать, что седан попал к нему в руки из гаража КГБ.



Так, седан оснащен устройством радиосвязи, съемной антенной на крыше, спецсигналами двух цветов (тоже съемными – утверждается, что они имеют магнитную основу), а также сиреной с тремя вариантами звучания.



Что касается технических деталей, на Tatra 613 серийно устанавливались 3,5-литровые V8 с воздушным охлаждением, развивавшие около 200 л.с. Мотор работал в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Выставленный сейчас на продажу экземпляр появился на свет в 1989 году, но с тех пор проехал всего 25 000 км и, судя по фотографиям, находится практически в идеальном состоянии – это касается не только кузова и салона, но и, к примеру, "родных" покрышек.

Интернет-аукцион стартовал с достаточно низкой цены за раритет – с 7 тысяч долларов. На момент написания материала она выросла до 15 400 долларов.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...