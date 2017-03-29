На аукционе в США выставлен автомобиль КГБ СССР

Чехословацкий автомобиль Tatra 613 сам по себе представляет известную коллекционную ценность. Но на интернет-акционе eBay выставлена на продажу, возможно, уникальная его вариация – машина, собранная специально для Комитета госбезопасности Советского Союза.





Известно, что некоторое количество Tatra 613 состояло и на службе КГБ, для которой автомобили прошли некоторую доработку. Продавец этой конкретной "Татры" утверждает, что все девайсы, имплантированные в автомобиль сотрудниками спецслужб, сохранились – именно они и дают продавцу право утверждать, что седан попал к нему в руки из гаража КГБ.









Так, седан оснащен устройством радиосвязи, съемной антенной на крыше, спецсигналами двух цветов (тоже съемными – утверждается, что они имеют магнитную основу), а также сиреной с тремя вариантами звучания.









Что касается технических деталей, на Tatra 613 серийно устанавливались 3,5-литровые V8 с воздушным охлаждением, развивавшие около 200 л.с. Мотор работал в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Выставленный сейчас на продажу экземпляр появился на свет в 1989 году, но с тех пор проехал всего 25 000 км и, судя по фотографиям, находится практически в идеальном состоянии – это касается не только кузова и салона, но и, к примеру, "родных" покрышек.

Интернет-аукцион стартовал с достаточно низкой цены за раритет – с 7 тысяч долларов. На момент написания материала она выросла до 15 400 долларов.







