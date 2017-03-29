В Турции арестовали одного из главарей ИГ
29 марта 2017, 15:39
Предположительно, Гахваты занимался подготовкой боевиков из Европы, обучая их навыкам обращения с оружием и взрывчаткой.
Силы безопасности Турции задержали одного из главарей террористической организации "Исламское государство", сирийца Сафвана Гахваты, вербовавшего боевиков из Европы, сообщает в среду агентство Anadolu, передает РИА Новости.
По информации источников агентства в правоохранительных органах, Гахваты задержан в районе Сарычам турецкой провинции Адана. Полицейские остановили автобус, в котором Гахваты вместе с женой ехал из города Тарсус в Стамбул, откуда, предположительно, планировал попасть в Европу. Задержанный был допрошен полицией, после чего суд вынес решение о его аресте. Жена Гахваты депортирована из Турции.
При задержании полицейские изъяли у Гахваты цифровые носители с фотографиями, на которых он держит в руках оружие. На одном из снимков Гахваты в маске приставляет нож к горлу другого человека. Кроме того, на фотографии на пальце задержанного отчетливо видно кольцо, которое главари ИГ используют вместо печати.
Фото © AP Photo/ Burhan Ozbilici
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