В Турции арестовали одного из главарей ИГ

Силы безопасности Турции задержали одного из главарей террористической организации "Исламское государство", сирийца Сафвана Гахваты, вербовавшего боевиков из Европы,

По информации источников агентства в правоохранительных органах, Гахваты задержан в районе Сарычам турецкой провинции Адана. Полицейские остановили автобус, в котором Гахваты вместе с женой ехал из города Тарсус в Стамбул, откуда, предположительно, планировал попасть в Европу. Задержанный был допрошен полицией, после чего суд вынес решение о его аресте. Жена Гахваты депортирована из Турции.





При задержании полицейские изъяли у Гахваты цифровые носители с фотографиями, на которых он держит в руках оружие. На одном из снимков Гахваты в маске приставляет нож к горлу другого человека. Кроме того, на фотографии на пальце задержанного отчетливо видно кольцо, которое главари ИГ используют вместо печати.



