Димаш Кудайбергенов в полуфинале конкурса «Singer» исполнит песню Челентано
29 марта 2017, 15:55
В социальной сети Sina Weibo распространилась информация о том, что Димаш во время репетиции исполнял знаменитую песню Адриано Челентано «Confessa».
Димаш Кудайбергенов в полуфинале конкурса «Singer-2017» исполнит песню на итальянском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В социальной сети Sina Weibo распространилась информация о том, что Димаш во время репетиции исполнял знаменитую песню Адриано Челентано «Confessa».
Челентано исполнил эту песню в первый раз в 2002 году. Количество просмотров видеоклипа, загруженного в Youtobe в 2012 году, приблизилось к 5 миллионам. Напомним, Димаш прошел 10 отборочных туров конкурса «Singer-2017» и первым, в общем зачете, прошел в финал. Полуфинал конкурса будет показан 8 апреля по телеканалу Hunan TV.
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