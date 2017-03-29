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Димаш Кудайбергенов в полуфинале конкурса «Singer» исполнит песню Челентано

29 марта 2017, 15:55

В социальной сети Sina Weibo распространилась информация о том, что Димаш во время репетиции исполнял знаменитую песню Адриано Челентано «Confessa».

Димаш Кудайбергенов в полуфинале конкурса «Singer-2017» исполнит песню на итальянском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальной сети Sina Weibo распространилась информация о том, что Димаш во время репетиции исполнял знаменитую песню Адриано Челентано «Confessa».

Челентано исполнил эту песню в первый раз в 2002 году. Количество просмотров видеоклипа, загруженного в Youtobe в 2012 году, приблизилось к 5 миллионам. Напомним, Димаш прошел 10 отборочных туров конкурса «Singer-2017» и первым, в общем зачете, прошел в финал. Полуфинал конкурса будет показан 8 апреля по телеканалу Hunan TV.


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