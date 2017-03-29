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Новости за сегодня

Систему «Электронное уголовное дело - Заңдылық» представили в Генпрокуратуре

 

В Генеральной прокуратуре РК прошло совещание, на котором презентовали систему по вопросам внедрения электронного уголовного дела «Заңдылық» в органах уголовного преследования РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам.

Как отмечается, система направлена на упрощение и повышение качества уголовного процесса, а также позволяет минимизировать ошибки следователей, прокуроров и судей страны, с возможным внедрением на базе функционирующей системы «Единый реестр досудебных расследований».

«На сегодняшний день даже по не представляющим особую сложность в расследовании преступлениям, досудебное производство перегружено, на что затрачиваются огромные ресурсы, такие как человеческие, финансовые и временные. Более того, отсутствие возможности своевременного доступа к процессуальным материалам уголовного дела и делам участников процесса, сохраняют риски фальсификации материалов, что не позволяет в полной мере обеспечить прозрачность взаимоотношений правоохранительных органов и населения страны» - сообщил председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин.

По информации Генпрокуратуры, информационная система, предназначенная для хранения цифровой информации - материалов уголовного дела, полностью заменяющая собой бумажный вариант, с высоким уровнем безопасности. При этом в данной системе должна быть заложена функция по формированию уголовного дела, содержащая в себе алгоритм последовательных действий - с момента начала расследования до момента исполнения приговора, позволяющая прикреплять все сведения о полученных доказательствах включая фото, аудиозаписи, видеоизображения, а также иные файлы и программные продукты.

 

29 марта 2017, 15:54
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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