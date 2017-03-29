Столичный акимат: Убирать снег внутри многоквартирных комплексов должны работники КСК
29 марта 2017, 16:16
За последнюю неделю в акимат поступила 1 691 заявка от жителей.
Убирать снег на улицах – задача акимата, во дворах многоквартирных жилых домов – ответственность КСК. Об этом сегодня рассказал журналистам заместитель акима Алматинского района Косман Айтмухаметов, передает корреспондент Zakon.kz.
«Сейчас акимат заходит во дворы, где есть проблемы и помогает КСК. Хотя мы отрабатываем внутриквартально, внутри дворов – КСК должны заниматься, - сказал Айтмухаметов. – Но сейчас нам звонят, мы заходим».
По его данным, за последнюю неделю в акимат поступила 1 691 заявка от жителей по вопросам откачки воды и уборке снега, которые коммунальные службы города отрабатывают.
На вопрос, есть ли «управа» на нерадивые КСК, Айтмухаметов отметил, что в акимате существует жилищная инспекция, которая выезжает по запросам граждан, однако карательных функций не несет.
«Они могут только вынести постановление и отправить в прокуратуру и суд. Этим мы занимаемся ежедневно. У нас проблема в том, что люди не собираются на общие собрания жильцов. В некоторых жилых комплексах работает по 2-3 КСК».
Он также отметил, что проблем меньше в тех дворах, где КСК собирают с жильцов по 40-45 тенге за квадратный метр, а не 20-25 тенге. Потому как у таких служб больше денег для найма специальной техники.
Автор: Татьяна Ковалева, Астана
Фото: 24.kz
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