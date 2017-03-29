Acura TLX стал богаче и «умнее»

Компания Acura обновила свой среднеразмерный седан TLX. Мировая премьера рестайлинговой модели состоится 11 апреля на автосалоне в Нью-Йорке – там же, где тремя годами ранее дебютировала оригинальная четырехдверка.





На данный момент премиальное подразделение «Хонды» опубликовало единственный тизер с изображением лицевой части обновленного TLX. Стилистически серийный седан стал напоминать концептуальный фастбэк Precision, впервые показанный в 2016 году на автосалоне в Детройте. Схожую философию дизайна Acura уже применила при обновлении кроссовера MDX.





Также производитель сообщил, что Acura TLX получил новые премиальные опции и усовершенствованные технологии, которые делают его одним из самых технически продвинутых и богато оснащенных представителей своего сегмента. Информация по моторной гамме не раскрывается.





Дорестайлинговый седан предлагается с двумя силовыми установками на выбор: 2,4-литровой 208-сильной турбочетверкой в сочетании с восьмиступенчатым преселективным роботом и 3,5-литровым 290-сильным V6, который работает с девятидиапазонным автоматом. Для старшего двигателя доступен фирменный полный привод с регулируемым вектором тяги. Некоторое время обе модификации продавались в России и мы в CarTimes.ru успели протестировать TLX, однако из-за кризиса марка Acura очень быстро покинула наш рынок, не успев толком закрепиться на нем.



