Общие требования к пожарной безопасности

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» - документ, определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности.

Положения настоящего Технического регламента обязательны для исполнения при:

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов капитального строительства, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации объектов;

2) разработке, принятии, применении и исполнении Технических регламентов, рекомендуемых положений нормативных и технических документов содержащих требования пожарной безопасности.

Пожарная безопасность объектов обеспечивается системами:

1) предотвращения пожара;

2) противопожарной защиты;

3) организационно-технических мероприятий.

Пожарная безопасность объектов должна содержать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня безопасности людей и предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, если выполняется одно из нижеследующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные настоящим Техническим регламентом, нормативными правовыми актами Республики Казахстан и нормативными документами, регулирующими вопросы пожарной безопасности;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Техническим регламентом.

Согласно требованиям Технического регламента каждое здание и сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Подтверждение соответствия продукции (процессов) жизнедеятельности требованиям пожарной безопасности осуществляется в добровольном или обязательном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

Добровольное подтверждение соответствия продукции (процессов) жизнедеятельности требованиям пожарной безопасности, на которые не распространяются требования настоящего Технического регламента, проводится по инициативе и требованиям заявителя.

Обязательное подтверждение соответствия продукции (процессов) жизнедеятельности проводится в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан», и осуществляется в формах:

1) проведения обязательной сертификации;

2) принятия поставщиком (изготовителем, продавцом) продукции декларации о соответствии.

Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежит пожароопасная продукция, системы и средства обеспечения пожарной безопасности объектов, а также пожарная техника.

Органы по подтверждению соответствия, их функции, права и обязанности определяются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании».

Подтверждение соответствия продукции (процессов) жизнедеятельности требованиям настоящего Технического регламента проводится по схемам, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

Оценка соответствия объекта установленным требованиям пожарной безопасности проводится в формах:

1) государственного пожарного контроля;

2) приемки и ввода в эксплуатацию объекта, а также систем пожарной безопасности;

3) декларирования безопасности промышленного объекта;

4) независимой оценки пожарного риска.

Порядок оценки соответствия объекта установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска устанавливается нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Более подробную информацию Вы можете получить в Департаменте Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК по г. Астане.

Наш адрес: г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 11. Тел.: 750541, 750544. Е-mail: gosnadzor_astana@mail.ru.

Абенова Айжан Адилханкызы - государственный инспектор ДКТРМ по г. Астане