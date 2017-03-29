Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Зажигательный танец: В Шымкенте наказали воспитателей сада

29 марта 2017, 17:00

Номер детского сада не разглашается.

Руководство городского Управления образования провело проверку касательно видеоролика, распространенного в интернете, где преподаватели одного из детских садов Шымкента ведут себя развязно перед детьми, танцуя в национальной одежде, пишет МИА Казинформ.

В ходе проверки было определено дошкольное учебное заведение, где была проведена распространенная в социальных сетях видеосьемка. Номер детского сада не разглашается, но, как выяснилось, выговор был объявлен руководителю дошкольного учебного заведения и строгий выговор пяти воспитателям.

«В ходе проверки было выяснено, что инцидент имел место в одном из детских садов Шымкента. Он был подробно изучен, поведение руководителя и воспитателей было разносторонне изучено дисциплинарной комиссией и к ним было применено соответствующее наказание. Отдел образования возьмет на контроль работу по предупреждению таких случаев впредь», - отмечено в распространенном заявлении.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...