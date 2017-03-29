Зажигательный танец: В Шымкенте наказали воспитателей сада
29 марта 2017, 17:00
Номер детского сада не разглашается.
Руководство городского Управления образования провело проверку касательно видеоролика, распространенного в интернете, где преподаватели одного из детских садов Шымкента ведут себя развязно перед детьми, танцуя в национальной одежде, пишет МИА Казинформ.
В ходе проверки было определено дошкольное учебное заведение, где была проведена распространенная в социальных сетях видеосьемка. Номер детского сада не разглашается, но, как выяснилось, выговор был объявлен руководителю дошкольного учебного заведения и строгий выговор пяти воспитателям.
«В ходе проверки было выяснено, что инцидент имел место в одном из детских садов Шымкента. Он был подробно изучен, поведение руководителя и воспитателей было разносторонне изучено дисциплинарной комиссией и к ним было применено соответствующее наказание. Отдел образования возьмет на контроль работу по предупреждению таких случаев впредь», - отмечено в распространенном заявлении.
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