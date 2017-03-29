Lexus впервые обновил кроссовер NX

Компактный кроссовер Lexus NX, дебютировавший три года назад в Пекине, пережил первое серьезное обновление. Рестайлинговый вариант покажут в апреле на другой китайской автовыставке – шанхайской.





В ходе обновления NX получил переработанную внешность, составить представление о которой можно по единственному опубликованному тизеру. Кроме того, автопроизводитель усовершенствовал салон, сделав его «удобнее и функциональнее». Другие подробности пока не раскрываются.



Помимо обновленного NX, Lexus представит на Шанхайском автосалоне гибридный седан LS 500h. Мировая премьера этой модели состоялась в начале марта в Женеве.



