Lexus впервые обновил кроссовер NX
29 марта 2017, 17:12
В ходе обновления NX получил переработанную внешность.
Компактный кроссовер Lexus NX, дебютировавший три года назад в Пекине, пережил первое серьезное обновление. Рестайлинговый вариант покажут в апреле на другой китайской автовыставке – шанхайской.
В ходе обновления NX получил переработанную внешность, составить представление о которой можно по единственному опубликованному тизеру. Кроме того, автопроизводитель усовершенствовал салон, сделав его «удобнее и функциональнее». Другие подробности пока не раскрываются.
Помимо обновленного NX, Lexus представит на Шанхайском автосалоне гибридный седан LS 500h. Мировая премьера этой модели состоялась в начале марта в Женеве.
Текст: Александр Орехов
Фото: Lexus
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850986-2977254bd9ef7ba31ba6770d5830974d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...