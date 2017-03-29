В Мактааральском районе ЮКО создано 87 продовольственных кооперативов

В своем Послании народу Казахстана глава государства поручил создать все условия для объединения домашних хозяйств и малых фермеров в кооперативы, укрупнению мелких крестьянских хозяйств. С этой целью, в Мактааральском районе прошел очередной выездной семинар по организации создания сельскохозяйственных кооперативов , передает пресс-служба акимата Южно-Казахстанской области.

На прошедшем семинаре - «Кооперация – основа развития агропромышленного комплекса», организованном акиматом Южно-Казахстанской области, обсудили вопросы развития хлопководства и интенсивного садоводства.

В рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса в районе создано 87 новых сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Отметим, что для созданных новых сельскохозяйственных производственных кооперативов, со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка на приобретение техники для обеспечения поливной водой, на перевозку минеральных удобрений и иных производств.

В семинаре принял участие заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЮКО Аскар Каныбеков. По его словам, в регионе 80% посевов хлопка приходиться на Мактааральский район, а для дальнейшего повышения урожайности продукции необходимо приложит все усилия. Также он сообщил, что мактааральские крестьяне по-прежнему покупают семена хлопка-сырца в соседнем государстве. Кроме того, государство уделяет особое внимание развитию семеноводства, и специально в этом направлении выделяются субсидии.

В ходе семинара участники ознакомились с передовыми технологиями по выращиванию хлопка и фруктов, а на тему развития хлопководства и о предоставляемых государством льготах, своим опытом поделился руководитель производственного кооператива «Нұр-Кетебай» Саду Букенов. Данный кооператив была создан в 2016 году, в него входят 242 крестьянских хозяйств. Благодаря совместному труду они освоили 1125 гектаров земли.

Стоит отметить, в прошлом году в Мактааральском районе на 83 тыс. га посадили семена хлопка, средняя урожайность составила 26,3 ц / га. В этом году, в результате диверсификации посевных полей, согласно прогнозу планируется посадить семена хлопка на 80 тыс. га.

Наряду с этим, участники семинара ознакомились с работой крестьянского хозяйства «Аботя», где занимаются интенсивным садоводством. По словам председатель хозяйства Ербола Ералиева, на сегодня площадь интенсивных садов составляет 20 га. В хозяйстве, методом капельного орошения выращивают виноград и яблоки высших сортов. В прошлом году, благодаря кропотливому труду крестьян удалось собрать 180 тонн продукции.

Вместе с тем, в районе на 425,6 га выращивают фрукты, из них 105, 4 га интенсивные сады. В этом году, вдобавок к этим интенсивным садам планируют разместить дополнительно 70 гектаров.



