В Монголии обнаружено местоположение военной крепости Чингисхана, основанное в 1212 году

На месте после раскопок также были обнаружены останки статуи бога, относящиеся к 13-му веку.

Было обнаружено местоположение военной крепости Чингисхана «Чинхай» основанное в 1212 году. Об этом 27 марта в ходе пресс-конференции заявила исследовательская группа «Писания» монголо-японской совместной экспедиции, сообщает портал сообщает портал Gogo , передает Сa-news.org





Установлено, что расположение этой твердыни находится в сомоне Шарга, в аймаке Говь-Алтай, а именно в местности под названием Халзан Ширэг.





Более того, на месте после раскопок, проведенных в сентябре прошлого года, были обнаружены останки статуи бога, относящиеся к 13-му веку.