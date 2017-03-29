В Монголии обнаружено местоположение военной крепости Чингисхана, основанное в 1212 году
29 марта 2017, 17:25
На месте после раскопок также были обнаружены останки статуи бога, относящиеся к 13-му веку.
Было обнаружено местоположение военной крепости Чингисхана «Чинхай» основанное в 1212 году. Об этом 27 марта в ходе пресс-конференции заявила исследовательская группа «Писания» монголо-японской совместной экспедиции, сообщает портал Gogo, передает Сa-news.org.
Установлено, что расположение этой твердыни находится в сомоне Шарга, в аймаке Говь-Алтай, а именно в местности под названием Халзан Ширэг.
Более того, на месте после раскопок, проведенных в сентябре прошлого года, были обнаружены останки статуи бога, относящиеся к 13-му веку.
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