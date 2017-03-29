Peugeot 3008 получит «горячую» гибридную версию
29 марта 2017, 17:27
Peugeot ведет разработку спортивной версии кроссовера 3008, которая будет развивать до 300 лошадиных сил.
Об этом сообщает издание Auto Express со ссылкой на заявление Лорана Бланша, отвечающего в Peugeot за пробуктовую линейку. По его словам, запуска модели в серию следует ожидать после наступления 2019 года.
Бланш сообщил, что «горячую» модель оснастят гибридной силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового бензинового двигателя, электромотора и аккумуляторов. Максимальная скорость кроссовера достигнет 240 километров в час, а на разгон с места до «сотни» он будет тратить не более 6 минут.
Таким образом, гибридный 3008 станет самым мощным кроссовером в истории французской компании. Тем не менее, шильдика «заряженных» моделей GTi он не получит. В компании решили, что сохранят его для быстрых компактных хэтчбеков. Вместо этого модель может выйти под именем Peugeot 3008 GT Hybrid.
Стандартный Peugeot 3008 был представлен в сентябре 2016 года на автосалоне в Париже. В настоящее время самая мощная версия модели — дизельный 3008 GT — развивает 180 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Автомобиль получил дорожный просвет 230 миллиметров и электронную систему управления тягой Grip Control, заменяющую полный привод.
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850995-7eb153e8209d0655fe6a040809acbdd4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...