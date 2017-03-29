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Peugeot 3008 получит «горячую» гибридную версию

29 марта 2017, 17:27

Peugeot ведет разработку спортивной версии кроссовера 3008, которая будет развивать до 300 лошадиных сил.

Об этом сообщает издание Auto Express со ссылкой на заявление Лорана Бланша, отвечающего в Peugeot за пробуктовую линейку. По его словам, запуска модели в серию следует ожидать после наступления 2019 года.

Бланш сообщил, что «горячую» модель оснастят гибридной силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового бензинового двигателя, электромотора и аккумуляторов. Максимальная скорость кроссовера достигнет 240 километров в час, а на разгон с места до «сотни» он будет тратить не более 6 минут.

Таким образом, гибридный 3008 станет самым мощным кроссовером в истории французской компании. Тем не менее, шильдика «заряженных» моделей GTi он не получит. В компании решили, что сохранят его для быстрых компактных хэтчбеков. Вместо этого модель может выйти под именем Peugeot 3008 GT Hybrid.

Стандартный Peugeot 3008 был представлен в сентябре 2016 года на автосалоне в Париже. В настоящее время самая мощная версия модели — дизельный 3008 GT — развивает 180 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Автомобиль получил дорожный просвет 230 миллиметров и электронную систему управления тягой Grip Control, заменяющую полный привод.


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