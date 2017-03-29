Президент Федерации профи-бокса: Головкин хочет провести этот бой у себя на родине

Президент Федерации профессионального бокса Ерлан Бекхожин подробно рассказал о ситуации, сложившейся вокруг вечера бокса с участием чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, который должен пройти в рамках международной выставки EXPO в июне этого года, сообщает сообщает Vesti.kz





- Время для раскрутки боя в июне еще есть?





- Времени хватает. Имя Головкина настолько известно и популярно, поэтому если будет достигнута договоренность между казахстанской стороной и командой Геннадия, то можно успеть организовать шикарный вечер бокса. Полностью всю организацию на себя возьмет команда Геннадия Головкина. Продажа билетов, реклама, выбор стадиона - все будет с их стороны.





- Способно ли EXPO потянуть два боя?





- Ко второму вечеру бокса EXPO не имеет никакого отношения. Событие проходит в рамках EXPO, но сама организация этим не занимается. Здесь задействовано Министерство культуры и спорта. А Геннадий Головкин является официальным послом EXPO, поэтому руководители приняли решение провести его бой в Астане. Все это должно привлечь больше внимания. Мудрое и правильное решение. Сейчас они договариваются между собой, как это должно произойти.





- На какой стадии переговоры EXPO с командой Головкина?





- В данном случае мы просто даем санкции на проведение боя. Возможно, команда Головкина поставила условия, не совсем приемлемые для руководителей EXPO. Я не знаю деталей переговоров. Это двусторонний процесс, в который мы не включены. У каждого есть свои условия. Важно идти на взаимные уступки. Головкин профессионал, который стремится получить максимальную выгоду от боя. Если он будет проводить его за границей, он получит больший доход. Но я знаю, что Геннадий очень хотел бы провести этот бой у себя на родине. Головкин - патриот. На послематчевой пресс-конференции после боя в Нью-Йорке он поблагодарил всех казахстанцев за поддержку и сказал, что всегда чувствует их внимание и заботу.





- Какова главная сложность в организации такого боя?





- Все зависит от места проведения такого боя. Если "Астана-Арена", то будут задействованы значительные силы. Это будет массовое мероприятие. Учитывая, что команда Головкина не первый раз проводит такое шоу, думаю, все пройдет на высшем уровне. В этом деле они профессионалы, а наша сторона окажет всяческое содействие.





Ранее Бекхожин заявил, что Головкин примет участие лишь в одном вечере бокса, запланированном на июнь этого года.





Наиболее вероятным соперником называется обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Его промоутер Фрэнк Уоррен объявил о начале переговоров с командой Головкина, но подчеркнул, что договоренность была достигнута еще давно.





Напомним, свой последний поединок казахстанский боксер провел 18 марта в Нью-Йорке, где одержал победу решением судей над "регулярным" чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом.



