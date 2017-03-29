Проблема с дефицитом сжиженного газа решена в Актюбинской области

По поручению акима области были приняты оперативные меры по устранению дефицита сжиженного газа.

Актюбинские водители вновь могут покупать газ за наличный расчет, а не по талонам. На многих заправках исчезли очереди, сообщает сообщает aktobenews.kz





Как сообщалось ранее, причиной возникновения дефицита газа в Актобе стало нарушение баланса ГСО по распределению газа среди газозаправок города и перепродажа талонов последними, для обеспечения большей выручки для проведения предоплаты за газ.





По поручению акима области Бердыбека Сапарбаева были приняты оперативные меры по устранению дефицита сжиженного газа. Производители газа АО «СНПС Актобемунайгаз» и ТОО «Казахойл» выделили дополнительно 570 тонн газа и 24 АГЗС возобновили реализацию сжиженного газа за наличный расчет.





«Ситуацию с дефицитом газа обсуждали на совещании. Аким области дал нам поручение проконтролировать и обеспечить область газом. Вчера 18 заправок работали за наличный расчет. Сегодня их количество должно увеличиться до 24. По поручению акима выделено дополнительно 570 тонн газа от «СНПС Актобемунайгаз» и ТОО «Казахойл». Этого должно хватить до конца месяца», — сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жанарбек Жубанышев.



