Глава Европарламента: Провал переговоров по Brexit будет катастрофой

Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.

Провал переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) обернется катастрофой для обеих сторон, заявил глава Европарламента Антонио Таяни, сообщает сообщает РИА Новости





В среду постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску подписанное британским премьер-министром Терезой Мэй письмо, в котором содержится официальное уведомление о выходе королевства из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.





"Очевидно, что недостижение договоренности будет катастрофой для всех, но особенно для Великобритании", — сказал он журналистам в Брюсселе.





Он заверил, что переговоры по Brexit будут тяжелыми, но "полностью транспарентными", и Европарламент будет, прежде всего, исходить из интересов граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС.





Александр Шишло.



