В Южном Казахстане ликвидировали подпольную табачную фабрику

В Южном Казахстане обнаружили и ликвидировали подпольную табачную фабрику. Производство контрафактных сигарет наладили три приятеля. Работали они с размахом. За год цех выпустил порядка шести миллионов пачек сигарет, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

Готовую продукцию сбывали в соседних городах и поселках. Также на складах обнаружили и изъяли свыше 20 тонн табака, 900 тысяч поддельных акцизных марок и комплектующие для производства табачной продукции – фильтры, рулоны, фольгу и сигаретную бумагу. По самым скромным подсчетам, ущерб от нелегального табачного бизнеса оценили в миллиард тенге.





Артур Барамышев, представитель комитета госдоходов Министерства финансов РК:





- Установлено, что в торговые точки данная продукция поступала по цене 250 тенге за одну пачку. Как выяснилось, контроль качества не автоматизирован. Сотрудники подпольной фабрики отбраковывали и откладывали сигареты в кассеты вручную.





Бауржан Апсеитов.



