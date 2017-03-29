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В Южном Казахстане ликвидировали подпольную табачную фабрику

29 марта 2017, 23:15

Готовую продукцию сбывали в соседних городах и поселках.

В Южном Казахстане обнаружили и ликвидировали подпольную табачную фабрику. Производство контрафактных сигарет наладили три приятеля. Работали они с размахом. За год цех выпустил порядка шести миллионов пачек сигарет, сообщает телеканал "КТК".
Готовую продукцию сбывали в соседних городах и поселках. Также на складах обнаружили и изъяли свыше 20 тонн табака, 900 тысяч поддельных акцизных марок и комплектующие для производства табачной продукции – фильтры, рулоны, фольгу и сигаретную бумагу. По самым скромным подсчетам, ущерб от нелегального табачного бизнеса оценили в миллиард тенге.

Артур Барамышев, представитель комитета госдоходов Министерства финансов РК:

- Установлено, что в торговые точки данная продукция поступала по цене 250 тенге за одну пачку. Как выяснилось, контроль качества не автоматизирован. Сотрудники подпольной фабрики отбраковывали и откладывали сигареты в кассеты вручную.

Бауржан Апсеитов.

Фото: кадр из видео.

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