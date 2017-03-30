В Актюбинской области закрыты трассы
30 марта 2017, 00:35
Ограничения введены из-за метели, снега и плохой видимости.
29 марта в Актюбинской области были введены ограничения для движения транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казахавтодор".
В 16.10 ч. (время Астаны) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге "Самара-Шымкент", км 753-835, участок ОТ г.Актобе до г.Хромтау.
В 22.10 ч. по тем же причинам ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге "Самара-Шымкент", км 773-835, участок от п.Белогорка до г. Хромтау.
В 22.50 ч. ограничено движение для грузового автотранспорта на автодороге "Актобе-Орск", км 17-135, участок от п. Пригородный 2 до границы РФ.
Фото: dixinews.kz.
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