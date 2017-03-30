Рейтинг одобрения Трампа снизился
30 марта 2017, 01:09
Деятельность Трампа одобряют 35% опрошенных, не одобряют — 59%
Лишь немногим более трети американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента, это наиболее низкий показатель с момента его прихода к власти. Об этом сообщается в ежедневном опросе фирмы Gallup, передает РИА Новости.
По данным последнего доступного опроса, который проводился 28 марта, деятельность Трампа одобряют 35% опрошенных, не одобряют — 59%.
Опрос проводился среди 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.
Алексей Богдановский.
Фото: AP Photo/ Alex Brandon.
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