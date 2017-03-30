Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Рейтинг одобрения Трампа снизился

30 марта 2017, 01:09

Деятельность Трампа одобряют 35% опрошенных, не одобряют — 59%

Лишь немногим более трети американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента, это наиболее низкий показатель с момента его прихода к власти. Об этом сообщается в ежедневном опросе фирмы Gallup, передает РИА Новости.

По данным последнего доступного опроса, который проводился 28 марта, деятельность Трампа одобряют 35% опрошенных, не одобряют — 59%.

Опрос проводился среди 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

Алексей Богдановский.

Фото: AP Photo/ Alex Brandon.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...