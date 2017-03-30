Британское правительство раскроет детали проекта по замене законов Евросоюза

"Великий законопроект об отмене" (Great Repeal Bill) уже называют самым важным законопроектом в стране за последние несколько десятилетий.

Британское правительство в четверг, 30 марта, представит парламенту и общественности так называемую "Белую книгу" — документ, в котором будут прописаны основные положения будущего законопроекта о замене всего корпуса законодательства ЕС на британские законы, передает РИА Новости.

"Великий законопроект об отмене" (Great Repeal Bill) уже называют самым важным законопроектом в стране за последние несколько десятилетий.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением.

Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

"В "Белой книге" мы изложим детали того, что именно будет прописано в законопроекте", — сказал РИА Новости в среду представитель канцелярии премьер-министра.

Вероятно, в "Белой книге" также будут названы сроки внесения законопроекта в парламент. Главными положениями Great Repeal Bill станут отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение конца действия законов ЕС в стране.

Членам правительства, а потом и парламентариям придется пересмотреть сотни, если не тысячи, европейских законов и понять, какие именно из них и как следует переделать в национальные, какие отменить, а какие новые законы ввести. Политологи отмечают, что у парламентариев будет столько работы в ближайшие два года с этим законопроектом, что едва ли они смогут параллельно заниматься чем-то еще. По данным библиотеки палаты общин британского парламента, в настоящее время в Британии действуют 19 тысяч законодательных норм ЕС.

"Процесс может обернуться тем, что чиновники получат практически неограниченные права для внесения изменений в британское законодательство. Это серьезно повлияет на принятие фундаментальных решений о том, кто обладает полномочиями по регулированию в Великобритании и в каком направлении страна будет двигаться в будущем", — отмечает в связи с предстоящей публикацией газета Financial Times.

"Проблема в том, что тысячи законов ЕС сейчас действуют (в стране), и просьба к парламенту рассмотреть каждый из них будет означать десятки лет работы законодателей. В связи с этим с тем, чтобы обеспечить юридическую определенность в день после выхода страны из ЕС, британское правительство в качестве начального шага просто оценит действующее законодательство ЕС и "перенесет" его в британскую юридическую систему", — отмечает FT.

Таким образом, на начальном этапе речь идет о "переименовании" законодательства: те, нормы ЕС, которые устраивают британское правительство, станут частью национального британского законодательства.

Вместе с тем, из-за Brexit действующим законам потребуются сотни поправок, часто технических, удаляющих ссылки на институты ЕС. Однако потребуется внести и более важные поправки, в том числе касающиеся регулирования различных сфер жизни страны. И во многих случаях Британии предстоит заместить действующие европейские регуляторы, выбрав для осуществления их функций те или иные национальные институты.

Изменения законодательства затронет практически все секторы экономики. К примеру, Брюсселем регулируются химическая отрасль, для которой создан широкий реестр стандартов и допусков. Для того чтобы британские товары получили доступ на европейские рынки, они должны производиться по стандартам ЕС, а значит, что все регулирующие меры Евросоюза должны быть продублированы в Великобритании.

В банковском секторе правительство будет решать, кто останется главным регулятором и разработчиком правил банков – Центробанк, Минфин или парламент, отмечает FT. В сфере сельского хозяйства предстоит определить регулятора по допуску и использованию генетически модифицированных культур. Такая же проблема стоит перед фармацевтической отраслью.

При этом ряд отраслей хотели бы остаться под юрисдикцией ЕС. В частности, представители авиакосмической отрасли, по данным СМИ, пытаются уговорить правительство сохранить членство страны в Европейском космическом агентстве, так как создание дублирующей структуры в Британии было бы затратно как в плане средств, так и времени. В связи с этим Мэй, как ожидается, сохранит членство Британии в ряде европейских агентств после Brexit. Глава МВД страны Эмбер Радд заявила в среду, что Соединенное Королевство не будет отказываться от сотрудничества с Европолом. А вот членом Евроатома Великобритания быть перестанет, о чем Мэй написала в письме главе Евросовета Дональду Туску.

Тем не менее, несмотря на сложность процесса, парламентариям не придется голосовать по каждому из изменяемых законов. Часть просто потеряет актуальность после того, как в Британии будет реализована собственная политика в области миграции, контроля за таможенными процедурами, сельского хозяйства и торговли. По данным британских СМИ, для этого парламенту предстоит принять всего около 15 законов. В части внесения поправок в действующие законы парламентарии могут дать правительству полномочия вносить изменения сразу в группы нормативных актов без необходимых при принятии новых законов законодательных процедур. Это единственный способ завершить работу над законодательством до Brexit.

Одобрен законопроект должен быть до завершения переговоров с ЕС. В силу тогда он вступит в момент выхода Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года.

Фото © РИА Новости. Алекс Макнотон