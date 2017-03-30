33-летняя британская певица умерла накануне кастинга в шоу "Голос"
Мать четырёх детей и талантливая певица Сионед Вин Робертс, планировавшая принять участие в Британском шоу "Голос", внезапно умерла в своём собственном доме в Исбити Гвинеде.
Её гражданский муж Дэниел и врачи отчаянно пытались вернуть Сионед к жизни, когда она упала на пол в своей квартире. Её убитый горем брат Мейлир рассказал, что "они проделали по-настоящему фантастическую работу и не сдавались, когда появился пульс, и пытались вернуть её к жизни ещё полчаса".
Также брат рассказал, что девушка очень любила музыку и пела в местном женском хоре CôrNarfon, который планировал принять участие в кастинге на шоу "Голос".
Сионед уже имела опыт прохождения кастингов на шоу талантов, которые шли по телеканалу S4C. По словам брата, больше всего она любила песни о любви, особенно в исполнении Селин Дион и Бетт Мидлер.
В планах у девушки было не только принять участие в телепроекте, но и свозить четверых детей в Испанию, двое из которых — её, а двое других — Дэниела. Все они ещё маленькие — старшей девочке всего 12 лет.
Все родственники и друзья наперебой говорят о том, что смерть Сионед стала для них настоящим потрясением, ведь она была очень весёлой и доброй девушкой.
Но больше всего близкие сокрушаются о том, что девушка не успела осуществить творческие планы и не сможет больше радовать их своим пением.
Источник: Лайф
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