США продадут истребители и запчасти почти на 5 млрд долларов

Белый дом уведомил Конгресс о своих планах продажи 19 истребителей F-16, а также запчастей и оборудования на сумму $4,867 млрд, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его сведениям, помимо истребителей, планируется продать 23 двигателя, радары, вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - земля" и сопутствующее ему оборудование.

Как сообщает агентство, предложение о поставке истребителей было инициировано еще предыдущей администрацией США в сентябре прошлого года, однако тогда Конгресс отверг эту инициативу из-за невыполнения ближневосточной страной своих обещаний об улучшениях в сфере прав человека.

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