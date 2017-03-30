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В Турции заблокировали сайт бронирования отелей booking.com

30 марта 2017, 09:27

Ассоциация турецких туристических агентств обвинила компанию в нарушении антимонопольного законодательства при бронировании гостиниц и авиабилетов

Арбитражный суд Турции распорядился заблокировать сайт интернет-бронирования отелей booking.com из-за подозрений в недобросовестной конкуренции, передает Русская служба BBC.

Претензии к голландской интернет-компании выдвинула Ассоциация турецких туристических агентств (Tursab), обвинив ее в нарушении антимонопольного законодательства при бронировании гостиниц и авиабилетов.
О решении турецкого суда сообщается на сайте Tursab.

Как заявляет турецкая туристическая ассоциация, антимонопольная служба Турции оштрафовала Booking.com на 2,5 млн лир (около 700 тысяч долларов).

Глава Tursab поясняет, что к туристам, забронировавшим билет или отель до решения арбитражного суда, штрафные санкции применяться не будут.

Booking.com - интернет-оператор, основанный в 1996 году в Нидерландах и являющийся дочерней компанией Priceline Group.

Компания не раз сталкивалась с жалобами со стороны местных туроператоров. В разных странах ее обвиняют в ценовом давлении и нарушении антимонопольного законодательства.

Фото GETTY IMAGES

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