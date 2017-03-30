Динара Садуакасова сыграет в финале мужского чемпионата Казахстана по шахматам

Финал чемпионата Казахстана по шахматам пройдет по круговой системе в 11 (среди мужчин) и 9 (среди женщин) туров в алматинском гостиничном комплексе «Отрар».

В Алматы прошло заседание тренерского совета Казахстанской федерации шахмат (КФШ), на нем утвержден список участников финала чемпионата Республики Казахстан 2017 года. Он пройдет со 2 по 22 апреля, в нем примут участие 22 лучших шахматиста страны, сообщает Он пройдет со 2 по 22 апреля, в нем примут участие 22 лучших шахматиста страны, сообщает Zakon.kz





В женском финале сразятся недавно получившая звание мужского международного мастера Жансая Абдумалик, Гулисхан Нахбаева, Мадина Давлетбаева, чемпионка мира среди сеньоров Елена Анкудинова и неплохо выступавшие в последнее время Айсезим Мухит и Арнаш Бауыржан.





В мужском финале за звание чемпиона страны будут бороться нынешний чемпио н Казахстана Петр Костенко, номер 1 в казахстанском рейтинге шахматистов Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Кирилл Кудеринов, а также юниоры Денис Махнев, Жанат Саин и Жандос Агманов. Впервые в мужском чемпионате страны сыграет специальный номинант Казахстанской федерации шахмат Динара Садуакасова, недавно получившая звание мужского международного мастера и вошедшая в список лучших 40 шахматисток мира.





"Я обратилась в КФШ с просьбой разрешить мне играть в мужском чемпионате страны и рада, что моя просьба была удовлетворена. Акцентировать внимание на этом, я считаю, не стоит. Прецеденты уже были, даже в Казахстане. Я давно играю с мужчинами в различных турнирах, и не вижу в этом чего-то необычного", - прокомментировала Динара Садуакасова.





Заседание и голосование тренерского совета КФШ по списку участников финала чемпионата прошли посредством интернета. В состав совета входят главный тренер сборной страны Павел Коцур, старший тренер Павлодарской области и секретарь тренерского совета Евгений Егоров, государственный тренер Дастан Капаев , тренер детско-юношеской сборной Казахстана Ануар Исмагамбетов и др.





Финал чемпионата Казахстана по шахматам пройдет по круговой системе в 11 (среди мужчин) и 9 (среди женщин) туров в алматинском гостиничном комплексе «Отрар».