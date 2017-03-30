В Актобе построят образцовый городок, аналогов которому нет в РК

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев проинформировал Бакытжана Сагинтаева о том, что по области в очереди на получение земельных участков под ИЖС состоят более 130 тысяч человек.

В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил жилой массив «Нур Актобе», где планируется реализация пилотного проекта по развитию индивидуального жилищного строительства в рамках программы «Нұрлы жер».





Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев проинформировал Бакытжана Сагинтаева о том, что по области в очереди на получение земельных участков под ИЖС состоят более 130 тысяч человек, в связи с чем одним из приоритетных направлений для региона является развитие индивидуального жилищного строительства. С целью упорядочения количества заявителей в Актюбинской области создана единая электронная база в результате чего из списка очередников выведены более 5 тыс.чел., заявления которых дублируются, выехали или умерли.









В первую очередь в рамках данной программы будет продолжено строительство ИЖС населением за счёт собственных средств на выделяемых земельных участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Ежегодно по области планируется выделять порядка 15 тысяч участков, что позволит в ближайшие годы планомерно снизить очередность на получение земельных участков.









Также, в рамках реализации пилотного проекта планируется осуществить строительство быстровозводимых малоэтажных кредитных жилых домов (по технологии ДСК, в кирпичном исполнении, газоблоки и.т.д) в жилом массиве «Нур Актобе» г.Актобе. В жилом массиве имеются несколько микрорайонов общей площадью порядка 151 га с разработанными ПДП, где планируется реализовать 1 этап пилотного проекта.





На 1-ом этапе планируется построить 423 малоэтажных индивидуальных кредитных жилых дома в ж/массиве «Нур Актобе». В настоящее время строительство жилых домов уже начато. Стоимость за 1 кв.метр жилья не будет превышать 120,0 тыс.тенге.









Вместе с тем, в 2018-2020 годах планируется осуществить строительство 2-го этапа в вышеназванном жилом массиве, где будет построено 1819 малоэтажных индивидуальных кредитных жилых домов на земельных участках общей площадью 380 га.





В целом, все эти меры будут способствовать формированию среди населения новых подходов к ИЖС и позволят обеспечить 100% загрузку предприятий строительной индустрии, домостроительного комбината и занятость населения.









С учетом большого количества очередников на землю и вкладчиков ЖССБК, ставится задача синхронизации очередников на получение земельного участка и жилья, путем конкурсного отбора через ЖССБК.

Также в рамках программы в 2017-2018 годах будет осуществлено строительство 60-ти 3-х этажных кредитных жилых домов типа «Таунхаус» в ж/массиве«Нур Актобе», что позволит обеспечить благоустроенным жильем более 2500 семей области.









- В рамках данного проекта мы можем построить жилье из качественного материала и в сжатые сроки. У нас есть хорошая возможность за три-четыре года построить образцовый городок, аналогов которому не будет в Казахстане. Таким образом мы не только поможем населению решить жилищный вопрос, но и обеспечим 100% загрузку домостроительного комбината и местных производителей. 65% строительных материалов производится в регионе, часть материалов будем завозить из соседних регионов, - сказал Бердыбек Сапарбаев, попросив Премьер-Министра оказать содействие в выделении средств из республиканского бюджета на строительство подстанции.



