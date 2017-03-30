До конца года по программе "Нұрлы жер" в ЗКО будет построено порядка 90 тыс кв.м
30 марта 2017, 11:58
На сегодняшний день в лидерах по объему построенного и введенного жилья находятся гг. Алматы и Астана, Мангистауская, Южно-Казахстанская и Актюбинская области.
Большие планы по обеспечению жильем населения Западно-Казахстанской области по программе «Нұрлы жер». Уже в этом году в данном регионе будет построено порядка 90 тыс кв.м., более 1200 семей смогут купить долгожданную квартиру по приемлемым ценам, сообщает Министерство по инвестициям и развитию РК.
Ну а по всему Казахстану в рамках «Нұрлы жер» ожидается ввод свыше 10 млн кв.м. жилья или 100 тысяч квартир. Из них за счет государственных инвестиций 1,6 млн. кв.м. или 28 тысяч квартир.
На сегодняшний день в лидерах по объему построенного и введенного жилья находятся гг. Алматы и Астана, Мангистауская, Южно-Казахстанская и Актюбинская области. Ждем такой же активности от всех остальных регионов. В свою очередь, наше министерство готово всячески оказывать поддержку в данном вопросе.
Фото: Kazpravda.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851105-3ea221026efc28f7002d7670433cf35f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...