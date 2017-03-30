В Караганде проходят антитеррористические учения
30 марта 2017, 12:17
Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.
Сегодня на территории города Караганда проходят антитеррористические учения по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач.
Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности. В этой связи, возможно, будут перекрыты некоторые улицы города.
Гостей и жителей Караганды просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Фото: ytimg.com
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