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В Караганде проходят антитеррористические учения

30 марта 2017, 12:17

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

Сегодня на территории города Караганда проходят антитеррористические учения по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач.

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности. В этой связи, возможно, будут перекрыты некоторые улицы города.

Гостей и жителей Караганды просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Фото: ytimg.com

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