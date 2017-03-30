В Караганде проходят антитеррористические учения

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

Сегодня на территории города Караганда проходят антитеррористические учения по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.





Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач.





Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности. В этой связи, возможно, будут перекрыты некоторые улицы города.





Гостей и жителей Караганды просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.



